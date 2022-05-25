BIST 2.394
DOLAR 16,35
EURO 17,44
ALTIN 975,25
HABER /  POLİTİKA

Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki: Cumhurbaşkanımız hiçbir müfteriden kaçmadı

Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki: Cumhurbaşkanımız hiçbir müfteriden kaçmadı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir; ahlaksızlıktır” dedi.

Abone ol

Bakan Bozdağ, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sözlerine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bozdağ, yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir zaman mücadeleden ve zorluktan kaçmadığını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir müfteriden, hiçbir mücadeleden ve hiçbir zorluktan kaçmadı. Cumhurbaşkanımıza kaçacak diyen müfteriler, ya ülkemiz dışına kaçtılar ya da darbe teşebbüsü sırasında tankların arasından sıvışıp kaçtılar. İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir; ahlaksızlıktır. İftira, yalan ve çarpıtma üzerine siyasetini bina edenler, bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ı durdurmayı da yenmeyi de başaramadılar. Yine başaramayacaklar. Yine kaybedecekler. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ı hapse attılar bitiremediler, Gezi kalkışmasıyla indiremediler, 17/25 Aralık kalkışmasıyla halledemediler, 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle deviremediler. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteği sayesinde inşallah yine başaramayacaklar” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de 18'i çocuk 21 kişinin öldüğü saldırıyı yapan bakın kim çıktı! 18 yaşında ve liseli...
ABD'de 18'i çocuk 21 kişinin öldüğü saldırıyı yapan bakın kim çıktı! 18 yaşında ve liseli...
Luka Doncic Golden State Warriors'a 'dur' dedi
Luka Doncic Golden State Warriors'a 'dur' dedi
Erzurum'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Erzurum'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Erdoğan yurt dışına mı kaçacak? Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Fehmi Koru cevap verdi
Erdoğan yurt dışına mı kaçacak? Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Fehmi Koru cevap verdi
KPSS oturum ücreti ne kadar? Bir oturum 80 TL'den başlıyor 500 TL'ye çıkıyor
KPSS oturum ücreti ne kadar? Bir oturum 80 TL'den başlıyor 500 TL'ye çıkıyor
Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na: Cumhurbaşkanımızla yarışmaya var mısın?
Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na: Cumhurbaşkanımızla yarışmaya var mısın?
TÜRGEV ve Ensar Vakfından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'para kaçırıyorlar' iddiasına tepki
TÜRGEV ve Ensar Vakfından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'para kaçırıyorlar' iddiasına tepki
Musa Orhan kimdir ne yaptı Musa Orhan tecavüz olay nedir şimdi nerede?
Musa Orhan kimdir ne yaptı Musa Orhan tecavüz olay nedir şimdi nerede?
Aksaray'da yabancı uyruklu dehşeti! Eşini bıçakla, çocuklarını da balkondan atarak öldürdü
Aksaray'da yabancı uyruklu dehşeti! Eşini bıçakla, çocuklarını da balkondan atarak öldürdü
Türk vatandaşını uzaya SpaceX götürecek görevin ayrıntıları belli oldu
Türk vatandaşını uzaya SpaceX götürecek görevin ayrıntıları belli oldu