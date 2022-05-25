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Yapı izinleri istatistikleri alarm verdi 2 yıl sonra bir ilk

Yapı izinleri istatistikleri alarm verdi 2 yıl sonra bir ilk

Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,8 azaldı. Aynı dönemde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 22,5; daire sayısı yüzde 27,9 azaldı.

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İlk çeyreğe ilişkin yapı izinleri istatistikleri konut arzına ilişkin alarm verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı ilk çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı %22,5, daire sayısı %27,9, yüzölçümü %21,8 azaldı.

Böylelikle 2 yıl içinde ilk kez yapı izinlerinde daralma izlendi.

Belediyeler tarafından 2022 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 26,9 milyon metrekare iken; bunun 14,9 milyon metrekaresi konut, 6,6 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,4 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

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İnşaat maliyetlerinde yıllık enflasyonda rekor serisi hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) daha önce açıkladığı verilere göre, inşaat maliyet endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,58 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,57 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 12,19, işçilik endeksi yüzde 1,22 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 128,11, işçilik endeksi yüzde 42,59 arttı.

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