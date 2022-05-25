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Kırklareli'nde yakalandılar! 5 ticari taksi şoförü de...

Kırklareli'nde yakalandılar! 5 ticari taksi şoförü de...

 KIRKLARELİ'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 27 yabancı uyruklu yakalandı. Öte yandan göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 ticari taksi şoförü gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptığı araştırmada, 27 Afgan'ın yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 ticari taksi şoförü gözaltına alındı.

Göçmenler, Bulgaristan'da değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına itildiklerini öne sürdü.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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