Meral Akşener'den yeni Abdülhamit ve NATO çıkışı! 'Şehit kanıyla para pazarlığına izin vermeyiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Amacın PKK'yı Avrupa'dan tasfiye etmekse yanında oluruz; şehitlerimizin kanıyla para pazarlığı yapmaksa izin vermeyiz" diye çıkıştı. Sultan Abdülhamid ile ilgili sözlerinin arkasında duran Akşener, Erdoğan ve AK Parti cehanından gelen eleştirilere de "Kabileci zihniyet böyledir, kendi uyguladığı istibdatı umursamaz" diye karşılık verdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya konusunda NATO'ya çektiği rest için Akşener, "Amacın PKK'yı Avrupa'dan tasfiye etmekse yanında oluruz; şehitlerimizin kanıyla para pazarlığı yapmaksa izin vermeyiz" dedi. Akşener, Sultan Abdülhamid'le ilgili sözlerine gelen eleştirilere de cevap verdi. İşte Akşener'in açıklamalarından satır başları...

Erdoğan'a Abdulhamit Han yanıtı

- Geçen hafta sonundan beri Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını Abdulhamit Han üzerinden yaygara tufanı almış gidiyor. Hakaretlerin, nefret şovlarının biri bin para. Şanlı tarihimize sahip çıkmanın da, tarihimizden ilham alarak yol yürümenin de tarihe atıf yaparak siyaset dersi vermenin de yolu tarihi öğrenmekten geçer.

- Tarih, "keşke Yunan galip gelseydi" diyen meczupların hezeyanlarından, yalan yanlış danışman notlarından, dizi sahnelerinden öğrenilmez. Tarih okuyarak öğrenilir. Sayın Erdoğan bu yüzden bir türlü tarihi öğrenemiyor, çünkü kendisi okumayı hiç sevmiyor. Eline tutuşturulan notlardan ötesini görmüyor.

İstibdat dönemi ile günümüz arasındaki benzerlikleri dile getirdim

- Biz tarihe onun gibi kişiler ve kavgalar üzerinden bakmıyoruz; değerler, sistemler, sonuçlar üzerinden bakıyoruz. Biz, Abdulhamit Han ile değil, o günün şartlarındaki demokrasi rüzgarıyla öğreniyoruz. Biz tarihin her döneminde milletimizin istibdata koyduğu tavırla ilgileniyoruz. Tek adamlığa giden her yolu kesen milli irade ile ilgileniyoruz. Sayın Erdoğan, istibdat dönemi ile günümüz arasındaki benzerlikleri dile getirmemden rahatsız oldu.

Erdoğan'ı Abdülhamid'e benzetmek hakaretmiş!

- Abdulhamit Han'ı kendisine benzetmemi hakaret olarak algıladı. Yani Sayın Erdoğan'ı Abdulhamit Han'a benzetmek rahmetliye hakaretmiş... Haklı olabilir mi acaba? Sayın Erdoğan için rehber kabul ettiği, rol model aldığı ama nasıl vefat ettiğini bile bilmediği Abdulhamit Han'ı kendisine benzetmek hakaretmiş. Biz istibdata karşı koyan ruhtan değil, Erdoğan'a benzetirken Abdulhamit Han'a hakaret etmişiz. Arkadaş en azından kendisinin farkında.

"Kabileci zihniyet böyledir, kendi uyguladığı istibdatı umursamaz"

- İstibdat bir olgudur, tarihsel bir hakikattir. Sayın Erdoğan için istibdatın kendisi değil, kimin maruz kaldığı, kimin uyguladığı daha önemli. Kabileci zihniyet böyledir, kendi uyguladığı istibdatı umursamaz, kendi maruz kalınca avaz avaz bağırır. Ya karşısındır ya yanındasındır.

- İstibdata karşıysan söz Abdulhamit Han'a gelir. 1912'deki sopalı seçimlere de, 46'daki sandık baskısına da askeri vesayete de karşı olursun 27 Mayıs darbesine de. 12 Mart'a da 12 Eylül'e de...1909'daki darbe teşebbüsüne de karşı durursun, 15 Temmuz'dakine de. Yassıada mahkemelerindeki adaletsizliğe da isyan edersin, tweet atan gençlerin Silivri'ye yollanmasına da. 28 Şubat ile de, Sayın Erdoğan'ın partili istibdat rejimi ile de mücadele edersin.

- Hadi Atatürk'e zaten yabancısın, bizatihi edilen hakaretleri; anasına edilen iftira ve hakaretleri ve onları sarayda ağırlayan bir iradeyi yok saydık, hiç üzerinde konuşulmadı ama en azından Namık Kemal'i, Ziya Gökalp'i bilmen gerekir. Mehmet Akif'i, Kazım Karabekir'i, Fevzi Çakmak'ı hatırlaman gerekir...

'Haddi kim bilecekmiş, milletin tokatını kim yiyecekmiş göreceğiz'

- Haddi kim bilecekmiş, milletin tokatını kim yiyecekmiş birlikte göreceğiz. Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum; bu saatten sonra milletim beni affetsin, ortağım beni kandırdı edebiyatını kimse yemez. Yenilgiyi şimdiden sindirmeye başlasan iyi edersin muhterem, sandıkta başına gelecek hazin sonu görmemize az kaldı.

- Artık nafile, özgürlük, demokrasi diye diye geldin. 1909'un intikamı peşine düştün. Zenginlik, kalkınma dedin; 21. yüzyılın Duyunu Umumiye'si oldun. Sen kendini parçalasan da nutuklar atsan da bizler, bizden öncekiler gibi istibdata dur demeye devam edeceğiz, söz milletindir diyeceğiz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyeceğiz.

"Türkiye'den iyi niyet bekleyenler kendi niyetlerini sorgulasın"

- İsveç ve Finlandiya, Rusya'ya karşı caydırıcılık elde etmek için NATO'ya başvurdular. Türkiye'nin de onayına ihtiyaç var. Ülkemizin şimdiye kadar Batılı ülkelere gösterdiği iyi niyet defalarca suistimal edildi. Türkiye’den İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği için iyi niyet bekleyenlerin ilk önce kendi niyetlerini sorgulamaları gerekiyor.

- İyi Parti olarak bu kararın milli menfaatlerimiz gözeterek verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin iki önemli çıkarı var. 1-Avrupa'daki PKK varlığını sonlandırmak, terör örgütünün Avrupa yapılanmasını çökertmek. 2- Çarlık rüyaları gören Putin'in saldırgan Rusya'sına karşı Avrupa güvenliğini güçlendirmek. Bunlar birbiriyle çelişen hedefler değildir.

- İsveç ve Finlandiya kendilerini korumak için NATO'ya üye olmak istiyorlarsa, kendilerini kullanan PKK'ya karşı gerekli tepkiyi göstermeli ve terör örgütünü topraklarından çıkarmalıdır. Bunu Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler de yapmalı, içlerindeki Putin uzantılarından kurtulmalıdır.

Olması gereken sessiz bir diplomasi yürütmek

- PKK'nın Putin yanlısı tutumunu, Türkiye ile diğer NATO ülkeleri arasında ortak zemin oluşumu için bir fırsat olarak görüyoruz. PKK'yı Avrupa'dan atmak ve Avrupa güvenliğini güçlendirmeye katkı sunacaktır bu. Bunu etkin bir diplomasiyle başarabiliriz. Olması gereken sessiz bir diplomasi yürütmek ve ortak tehditleri vurgulamaktır.

"Grup Başkanvekilini yanlışlıkla BAE gerçeğini açıkladığı için harcadılar"

- Sayın Erdoğan tam bunun tersini yapıyor. Dış politikayı, iç politika şovuna dönüştürmeye çalışıyor. Bay Kriz'in siciline bakınca bu tür oynayışların milletimizin hayrına sonuçlanmadığını görüyoruz. Daha geçen sene MSB Bakanı BAE'nin PKK'ya verdiği destekten bahsediyordu. İçişleri Bakanı, 15 Temmuz'un arkasında BAE'nin olduğunu iddia ediyordu. Sayın Erdoğan da Mısır'a, İsrail'e Suudi Arabistan'a esiyordu, gürlüyordu.

- Bu efelenmelerin sonucunda ne oldu? Sayın Erdoğan'ı Körfez ülke liderleriyle para konuşurken bulduk. Söylenenleri; aile içi gürültü patırdı diyecek kadar küçüksedi. Her şey bir anda unutuldu. Cehaletine yenik düşmekle meşhur Grup Başkanvekillerini bile yanlışlıkla BAE gerçeğini açıkladığı için harcadılar.

"Amacın PKK'yı Avrupa'dan tasfiye etmekse yanında oluruz ama..."

- Eğer amacın bu terör örgütünü Avrupa'dan tasfiye etmekse yolu yordamı bellidir, biz de yanında dururuz. Ama yok, eğer amacın tansiyonu yükseltip para pazarlığına oturmak ve elini yüksekten açmaksa; orada sana dur demek boynumuzun borcudur. Avrupa ile para pazarlığı yapmak için şehitlerimizin kanını peşkeş çekmene müsaade etmeyiz.

- Yandaşlarını daha fazla semirtmek için; Türk devletinin itibarını, ayaklar altına almana, müsaade etmeyiz! Çapsız danışmanlarına, 12’inci maaşlarını bağlamak için; Türk Milleti’nin onurunu ezdirmene, müsaade etmeyiz! Bunu böyle bilesin.

"AK Parti'nin en büyük başarısızlıklarından biri tarım"

- Bana, Ak Parti iktidarının en büyük başarısızlıklarını sorsanız; Hiç kuşkusuz, ilk 3’e mutlaka tarımı da koyarım. Pandemi öncesinde, pandemi sürecinde ve sonrasında, aylardır aynı şeyi söylüyoruz. “Tarım, bir millî güvenlik sorunudur.” diyoruz.

- Ama bu arkadaşlar, bizi ısrarla duymazdan gelmeye devam ediyor. Ne kadar yangın uçağımız olduğunu bile bilmeyen, kepeği, ekilerek yetiştirilen bir ürün zanneden birini, tuttular, ülkenin en stratejik alanlarından birine, bakan yaptılar.

- “Çok kuyruk oluyordu, o yüzden fiyatları arttırdık.” diyen bir densizi, Et ve Süt Kurumu’na, Genel Müdür yaptılar. Sonuçta ne oldu? Ülkemizde çiğ süt fiyatları, 2018 yılında, Avrupa Birliği ülkelerine göre, yüzde 18 daha ucuzken; bugün, yüzde 10 daha pahalı hâle geldi. Üstelik onların alım gücü, bizim 4 katımız olmasına rağmen…

- Peki bunlar neden oldu? Çünkü her şeye kulağını tıkayan, saraydan dışarı adımını atmayan, atamayan, korkudan milletin, çiftçinin, hayvancının arasına karışamayanlar; Kesime giden inekleri, düveleri ve hayvanlarının arkasında ağlayan yetiştiricileri, duymazdan, görmezden, bilmezden geldiler.

Çiftçi, ürünü hak ettiği fiyata satamazsa desteklerin bir anlamı olmaz

- Bay Kriz ve arkadaşları; berbat tarım ve ekonomi politikalarının sayesinde, 6 liralık mazotu, 3 buçuk, 4 katına; 2500-3000 liralık gübreyi de, 4-5 katına fırlattılar. Çiftçi için suyu, elektriği, kullanılamaz hâle getirdiler. Bir yaptığı, bir yaptığını tutmayan, Ulusal Süt Konseyi’ni, süt üreticisinin başına bela ettiler.

- Bakın, hasat mevsimi geldi. Şimdi buğday ve Arpa hasadı başlıyor. Peki fiyat belli mi? Değil. Bakanlık üretim tahmini yaptı mı? Yapmadı. Uzun zamandır söylüyoruz; sadece girdileri sübvanse ederseniz, sadece günü kurtarırsınız. Siz girdileri, yani mazotu, gübreyi, ne kadar desteklerseniz destekleyin, eğer çiftçi, ürünü hak ettiği fiyata satamazsa, verdiğiniz desteklerin, hiçbir anlamı olmaz.

- Bizim her şeyden önce, çiftçilerimizi ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bu da öyle, ürün değerinin, yüzde 3’ü, yüzde 4’ü gibi desteklerle olmaz. Peki biz İYİ Parti olarak ne yapacağız? Ürünün değerini ve hak ettiği fiyatı bulmasını sağlayacağız. Sonra da destekleri, dünya ortalamalarının üzerine çekeceğiz. Çiftçilerimizin kullandığı, mazot, gübre, elektrik, yem, tohum gibi kalemlerde, ortalama yüzde 20 oranında net, “yerinde, zamanında ve odağında ödemeler” yapacağız.

Buğdayın tonuna en az 5 bin 600 lira verilmeli

- Buradan, iktidara seslenmek istiyorum: Buğday için, bizim bulduğumuz fiyat, ton başına, 5 bin 600 lira. Kuruda ise 6 bin lira. Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasıyla, en azından hasat sezonu sonuna kadar; şimdilik, bu geçici fiyatı açıklayın. Ama bunu, sürekli değişen ekonomik koşullara göre güncelleyin. Alımlar, “aynî karşılık” olarak yapılsın. Yani, mal-ürün olarak alınsın. Açıklanan geçici fiyat üzerinden, sadece yüzde 25, avans ödemesi yapılsın. Hasat bittikten bir ay sonra ise; oluşan fiyat ne ise, o fiyattan ürün bedeli ödensin. Böylelikle, üreticiden ürün alma imkânı doğar. Küçük üreticilerimiz de, piyasada ezdirilmemiş olur. Dahilde işleme rejimi kapsamındaki; Un ve makarna sanayicilerinin de, ithal buğday ihtiyacını karşılamaları için kolaylık sağlayın. Yardımcı olun. İç piyasada, arz talep dengesinin bozulmasına engel olun.

"Çiftçimizi, üreticimizi daha fazla perişan etmeyin"

- Geçen sene söyledik, dinlemediniz, ama ekmek fiyatlarının durumu ortada. Bu sene de tekrar edelim: Eğer açıklamaktan çekindiğiniz rekolte rakamları, size iç tüketim için açık ve yetersizlik gösteriyorsa; Kafanızı devekuşu gibi toprağa gömmeyin. Bir an önce onu temin etmeye bakın. Çiftçimizi, üreticimizi daha fazla perişan etmeyin.

Merkez Bankası, İngiltere'deki altınları sattı iddiası

- Bildiğiniz üzere, geçen hafta, yabancı bir haber ajansında, bir bankanın, İngiltere Merkez Bankası’nda tuttuğu altınları, değerinin altında sattığına dair, bir haber çıktı. Biz, elinde kalan son kıymetli varlıkları da, adeta müflis bir tüccar gibi, satıp bozduran bu kurumun, Merkez Bankası olduğuna inanmak istemiyoruz. Ama tek bir kişinin, keyfine mahkûm edilen bu sistemin, maalesef, artık bir alışkanlık haline getirdiği, akıl ve bilim dışı kararlarla, gelip dayanacağı yer, tam olarak burası… Bak Sayın Erdoğan, seni buradan uyarıyorum.

"Göz göre göre, ödemeler dengesi krizine doğru gidiyoruz"

Işıltılı Bakan’ın, emir erin Merkez Bankası Başkan’ın ve bol maaşlı danışmanların, korkularından, ya da koltuklarını korumak için, sana anlatamıyorlar ama senin bu öngörüsüz politikaların ile göz göre göre, ödemeler dengesi krizine doğru gidiyoruz.

- “Enflasyon düşecek, cari açık düşecek.” deyip; sözde “Yeni Ekonomi Modeli’ne” geçtiniz. Sonra ne oldu? Hem enflasyon, hem de cari açık rekor kırdı. Türk Lirası’nın, değerini ve itibarını, daha fazla kaybetmemesi için, aklı selim bir politika izlemek yerine; Kur Korumalı Mevduat Sistemi’ni getirdiniz. Milletimizin rızkından alıp, kur korumalı mevduat sistemine harcadınız. Sonra ne oldu? Sadece Mart ve Nisan’da, Hazine’nin cebinden, 16.3 milyar lira çıktı. Baktınız, kur korumalı mevduat sistemi de çare değil. Dolar aldı başını gidiyor. Hem Merkez Bankası’na, hem de kamu bankalarına döviz sattırdınız. Sonra ne oldu? Rezervler eridi. 15 Temmuz’un finansörü olmakla suçladığınız, katil olmakla suçladığınız ülkelerin, ayağına gittiniz.

- Bak Bay Kriz; senin berbat politikaların yüzünden ülkemiz, “eriyen rezerv - artan risk primi” sarmalına girdi. Rezervler eridikçe, ülkenin risk primi artıyor. Ülkenin risk primi arttıkça, dolar artıyor. Dolar arttıkça, Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nin faturası artıyor. Sen o faturayı dizginlemek için, dolara müdahale ettikçe, rezervler eriyor, başa dönüyoruz. Bu istikrasızlık sarmalının içerisinde de; olan bu ülkenin birikimlerine, varlıklarına oluyor. Olan milletimizin hazinesine, cebine oluyor.

Bu işin sonunda ülkenin varlıklarını yok pahasına satmak var

- Sayın Erdoğan; seni buradan bir kez daha uyarıyorum. Bu işin sonunda; ya müflis bir tüccar gibi, bu ülkenin bütün varlıklarını, yok pahasına satmak var, ya da 70 sente muhtaç olacağımız bir ödemeler dengesi krizi var. Bu gittiğin yol, yol değil. Bir an önce, aklını başına al. Bir an önce, bu yanlıştan dön. Bir an önce, bu ucube politikalardan vazgeç. Böyle iş bilmezlik, böyle beceriksizlik olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Ayıptır, günahtır.

"Gençlerimiz ağır mutsuz"

- Bugün ülkemizde yaşayan gençler; Ağır mutsuz. Artık mutlu olabileceklerine de inanmıyorlar. Hayal kuramamalarının da, Geleceklerini görememelerinin de, Bugüne duydukları öfkenin de temelinde, bu ağır mutsuzluk yatıyor. İşte bu yüzden, Sevgili gençler; Gelin; Kalbinizi acıtan, bu ağır mutsuzluğu; El ele verip, Kol kola girip, Omuz omuza durup, Hep birlikte aşalım. Gelin, Hep birlikte, mücadele edelim. Sadece geleceğimizin değil, bugünümüzün kurtarıcısı olun. Gelin, Ülkemizin üzerinde gezen, bu kara bulutu, hep birlikte dağıtalım. Milletimizin karamsarlığa yenik düşen yüzünü, hep birlikte, güneşe çevirelim. Gelin; Liyakatle eşitlenen, Adaletle özgürleşen, Sevgiyle güçlenen, Ve mutlulukla konuşan Türkiye’yi, hep birlikte inşa edelim. Sakın yüzünüzü düşürmeyin. Sakın enseyi karartmayın. Sakın ülkenizden umudu kesmeyin. Hiç merak etmeyin, bana güvenin. Emin olun, çok az kaldı!