BIST 2.397
DOLAR 16,31
EURO 17,41
ALTIN 975,92
HABER /  DÜNYA

Hindistan da şeker ihracatına kota getirdi

Hindistan da şeker ihracatına kota getirdi

Hindistan, iç piyasa taleplerinin karşılanabilmesi ve şeker fiyatlarında istikrarının korunması için şeker ihracatını 10 milyon tonla sınırladı.

Abone ol

Yetkililer, halihazırda haziran-ekim döneminde 9 milyon tonluk şeker ihracat anlaşması bulunduğu ve bunun yaklaşık 7,8 milyon tonunun teslim edildiğini açıkladı.

Hindistan geçen haftalarda buğday ihracatına da kısıtlama getirirken şeker ihracatının da 10 milyon tonla sınırlanması kararının dünya genelindeki tarım ürünleri üretimi ve arzının düşmesi nedeniyle ülke içi talep ve fiyat dengesinin korunması amacıyla alındığı kaydediliyor.

Yetkililer, ülkede bu yıl 30 milyon ton şeker üretimi yapılmasının beklendiği ve ülke içi talebin ise yaklaşık 28 milyon tonu bulabileceğini belirtti.

İhracatta kısıtlamanın ardından şeker üreticilerinin gelecek aydan itibaren ihracat için izin başvurusu yapması gerekiyor.

Ülke içi talebin, eylül-kasım dönemi düzenlenecek festivaller nedeniyle artması ön görülüyor.

Hindistan'da şeker fiyatlarında son dönemlerde kayda değer bir artış görülmezken nisanda enflasyonun yüzde 7,8 artmasıyla hükümet benzin, mazot ve kömür gibi bazı kalemlerde vergi indirimine gitti.​​​​​​​

Hindistan, Brezilya'nın ardından en fazla şeker üreten ve ihraç eden ülke olarak öne çıkıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'de 15 yıl sonra tarihi ziyaret davete esprili yanıt
Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'de 15 yıl sonra tarihi ziyaret davete esprili yanıt
15 Temmuz resmi tatil mi 2022 hangi güne denk geliyor?
15 Temmuz resmi tatil mi 2022 hangi güne denk geliyor?
Artan gıda fiyatları Avrupa Birliği'nde hangi ülkeyi ne kadar etkiledi sonuçlar açıklandı
Artan gıda fiyatları Avrupa Birliği'nde hangi ülkeyi ne kadar etkiledi sonuçlar açıklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatına Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Çağrınızı duyduk
Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatına Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Çağrınızı duyduk
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na sürpriz aday
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na sürpriz aday
Enerji Bakanı Dönmez: Bazı kesimlerin kör ve sağır kaldığını görüyoruz
Enerji Bakanı Dönmez: Bazı kesimlerin kör ve sağır kaldığını görüyoruz
Konut talebi arzdan fazla oldu fiyatlar uçtu sektör temsilcileri ne önerdi
Konut talebi arzdan fazla oldu fiyatlar uçtu sektör temsilcileri ne önerdi
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu! Kilo fiyatı yüzde yüz zamlandı
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu! Kilo fiyatı yüzde yüz zamlandı
Özgür Demirtaş çıldırdı: Yalvardık yapmayın diye bunca yıllık inat boşa gidecek
Özgür Demirtaş çıldırdı: Yalvardık yapmayın diye bunca yıllık inat boşa gidecek
Kırklareli'nde yakalandılar! 5 ticari taksi şoförü de...
Kırklareli'nde yakalandılar! 5 ticari taksi şoförü de...