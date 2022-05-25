Rusya Merkez Bankası olağanüstü toplantı yapacak

RUSYA Merkez Bankası, politika faiz oranına ilişkin yarın olağanüstü toplantı gerçekleştirileceğini duyurdu.Abone ol
Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, banka yönetim kurulunun 26 Mayıs’ta politika faiz oranının istişare edileceği olağanüstü toplantı yapılacağı belirtildi.
Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını 28 Şubat’ta yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkarmıştı. Banka, 29 Nisan’da gerçekleştirdiği toplantıda faizi son olarak yüzde 14’ye çekmişti.
Analistler, Rus rublesinin dolar karşısında hızla değer kazanması nedeniyle Rusya Merkez Bankasının faizi daha da düşürerek yüzde 12’ye indirmesini bekliyor.