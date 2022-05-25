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Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'de 15 yıl sonra tarihi ziyaret davete esprili yanıt

Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'de 15 yıl sonra tarihi ziyaret davete esprili yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Batı Kudüs'te İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile biraraya geldi. 15 yılın ardından İsrail ile bakanlar düzeyinde resmi temas sağlandı. Görüşmede esprili anlar yaşandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile basın toplantısı yaptı. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

-Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog faydalı olacaktır.

-Yaşadığımız zorluklara rağmen ticaret hacmimiz sürekli olarak artmaya devam etmişti.

-Bizler birçok alandaki ilişkilerimize yeni enerji kazandırmaya ve bundan sonra farklı mekanizmaları oluşturmada hemfikir olduk

-Pozitif bir gündem üzerinde çalışmak anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir

Davete esprili yanıt

Çavuşoğlu'nun İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'i Türkiye'ye olan davetine "Döner kebap olacaksa geliyorum" şeklinde yanıt verdi.

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