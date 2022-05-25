Asgari ücrete ek zam! Milyonlarca kişi bekliyordu ilk rakam ortaya çıktı
Asgari ücret için bu yıl emekli ve memur Temmuz zammı ile beraber ara zam yapılması gündeme geldi. Yeni formüller belli oldu, ilk rakam ortaya çıktı. İşte milyonlarca kişinin beklediği önemli detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret meselesinin sürekli gündemde tutulmasının asgari ücret artışı-enflasyon artışı sarmalını tetikleyebileceğini ifade etti. Öte yandan hükümet 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' temel politikasıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Bilindiği üzere yılda 1 kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Öte yandan olası asgari ücret Temmuz zammı için 'Enflasyon farkı' gündeme geldi.
Son açıklama Ömer Çelik'ten geldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, gazetecilerden gelen 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı' soruna cevap verdi. Çelik şunları söyledi:
AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz.