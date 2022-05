"Bize 200'ü aşkın kişi 'Mehdiyim' diye başvurdu"! Sadat Başkanı Tanrıverdi açıkladı

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi'den olay 'Mehdi' açıklaması... “Bize bugüne kadar 200’ü aşkın Mehdi başvurusu yapıldı. 'Ben Mehdi’yim' diyen başvurular var. Yurtdışından bile başvurular var" diyen Tanrıverdi, "Adam yazıyor, 'Ben Mehdi’yim, geldim, hazırım, neredesiniz?' diye..." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun baskın girişiminin ardından SADAT tartışmaları devam ediyor. SADAT kurucusu emekli general Adnan Tanrıverdi’nin "Mehdi gelecek. Ortamı buna göre hazırlamalıyız” çıkışıyla ilgili Tanrıverdi'nin oğlu ve SADAT'ın şimdiki başkanı Melih Tanrıverdi'den ilginç açıklamalar geldi. Tanrıverdi, babasının o açıklamasından sonra kendilerine 200’ü aşkın Mehdi başvurusu yapıldığını açıkladı.

Adnan Tanrıverdi'nin başdanışmanlığında ciddi değişimler yapıldı!

Adnan Tanrıverdi’nin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olduğu süreçte Türkiye’nin savunma ve güvenlik alanında yapısal değişiklikler yapıldığını belirten Melih Tanrıverdi’nin röportajından ilgili bölümler şu şekilde: “Demek ki Sayın Cumhurbaşkanı, Adnan Paşa’nın Türkiye’nin meseleleri ile ilgili ciddi çözüm önerileri olduğunu gördü.”

Adnan Paşa'ya geçmişte de milletvekilliği teklifleri geldi

"1996’dan 2016’ya kadar geçen süredeki çalışmalara Cumhurbaşkanımız detayları ile vakıf. Raporları ona da gönderiyordu Adnan Paşa. Demek ki Sayın Cumhurbaşkanı, Adnan Paşa’nın Türkiye’nin meseleleri ile ilgili ciddi çözüm önerileri olduğunu gördü. Geçmişte birçok partiden milletvekilliği teklifi almış bir isimdi Adnan Paşa."

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, Serbestiyet’ten Mustafa Ali Aykol ve Enis Aydın’a röportaj verdi.

2016’da 15 Temmuz’dan sonra Adnan Tanrıverdi'ye Cumhurbaşkanı başdanışmanı olması için teklif geldiğini belirten Melih Tanrıverdi, "Kim ulaştı? Nasıl bir süreç oldu?" sorusuna ise "O kadar ayrıntıya girmek istemiyorum. Kendisine teklif edildi. Herhangi bir parti üyeliği teklifi değildi bu. ‘Madem çözüm önerilerin var, gel başdanışman olarak görev al’ denildi. Cumhurbaşkanımız öyle irade etti diye düşünüyorum. Bu bilgiye sahip değilim."

ASDER toplantılarında konuşulanların tamamı 2016’dan sonra gerçek oldu

- Adnan Paşa 2016 yılında göreve atandı ve görev yaptığı sürede Türkiye’nin savunma ve güvenlik alanında kendisinin yıllardır bahsettiği yapısal değişiklikler gerçekleşti. Adnan Paşa yaptı deyip ‘Her şeyi biz yaptık’ gibi bir algı oluşturmak istemiyorum ama ASDER toplantılarında konuşulanların tamamı 2016’dan sonra gerçek oldu.

- Nitekim ASDER’in bir toplantısında Adnan Paşa’nın “15 Temmuz’dan sonra ne istediysek oldu” diye bir açıklaması basında da yer aldı. Çünkü ASDER toplantılarında bu yapısal değişiklikler yıllarca konuşulmuştu.

Adnan Paşa: 'Ben buradaki her şeyi rayına oturttum'

- 2019 yılına gelindiğinde, Adnan Paşa 'Ben buradaki her şeyi rayına oturttum. Artık daha fazla görev yapmama gerek yok. Bu şekilde devam ettiği sürece her şey, Türkiye’nin önü açık. Türkiye vesayetçi rejimden kurtuldu. Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki konseptini değiştirdik. Terör bitti' dedi.

Türkiye’nin savunma konseptini değiştirdi 6 ayda terörü bitirdi

- Bakın, 2016’da Adnan Paşa danışman olduktan sonra terörün bitmesi 6 ay sürmedi. Her tarafta bombalar patlıyordu. Sürekli terör eylemleri oluyordu. Bıçakla kesilmiş gibi bitti. Neden? Çünkü Türkiye savunma konseptini değiştirdi o dönemde.

- (Adnan Tanrıverdi’nin önayak olduğunu düşünüyorsunuz?) O yaptı demeyeyim ama dönüp araştırın, bakın. Ben böyle bir iddiada bulunuyor olmayayım, siz dönün bakın.

Danışmanlığını 'Mehdi' açıklaması mı bitirdi?

Danışmanlığın sona ermesi mevzusuna dönersek, 2019’un başında Adnan Paşa “Benim burada yapacağım bir şey kalmadı. Savunma ve güvenlik alanında her şey rayına oturdu” dedi. Görevi bırakmak istediğini söyledi.

Erdoğan'ın SADAT'la ilişkim yok sözüne kırıldınız mı?

- Hayır kırılmadım, neden kırılayım. Doğru söylüyor. Ben hayatımda hiç, bir kez bile Cumhurbaşkanımızı görmedim.

Adnan Paşa’ya “Görevi bırak” ya da “Sen bize zarar veriyorsun” dendi mi?

- Görevi bırakmayı düşünürken bu düşüncesini bizimle paylaştı. Tam o dönemde de Türkiye yerel seçimlere gidiyordu. Biz kendisine o zaman ayrılmasının yanlış yorumlara sebep olabileceğini söyledik. Seçimler geçtikten sonra görevden ayrılmasını söyledik. O da hak verdi ve seçimlerin geçmesini bekledi. 2019 seçimleri geçti. 2020 Nisan’ı gibi ayrılmayı planlıyordu Adnan Paşa ama kendisinin görevden ayrılması üzerinden Cumhurbaşkanımıza saldırılmasına da gönlü razı gelmiyordu. Yoksa kimse Adnan Paşa’ya “Görevi bırak” ya da “Sen bize zarar veriyorsun” gibi bir şey söylemedi. Bunlar açık konular.