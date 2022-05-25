Rasim Ozan Kütahyalı: Erdoğan işkence görür yurt dışına kaçmaz Kasımpaşalıyı tanıyın artık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışına kaçma planları yaparak vakıflar aracılığıyla para kaçırdığı iddialarına gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'dan tepki geldi.

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Rasim Ozan Kütahyalı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "bir kaçış planının anatomisi" diyerek açıkladığı “iktidarın ABD’ye para aktardığı” iddiasına ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın ne olursa olsun yurt dışına kaçmayacağını savundu.



Rasim Ozan Kütahyalı, "Erdoğan ailesinin ABD'de kurulan bir vakfa TÜRGEV ve Ensar aracılığı ile 1 milyar lira kaçırdığını" öne sürerek kaçmaya hazırlandığını savunan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin paylaşım yaptı.



Kütahyalı, Twitter'dan, "Tayyip Erdoğan’dan nefret edebilirsiniz. Devlet gücünü ele geçirirseniz Tayyip Bey’i hapse de atabilirsiniz. Hatta Adnan Menderes gibi darağacında sallandırabilirsiniz. Ama ne yaparsanız yapın RTE, YURT DIŞINA KAÇMAZ… İşkence görür, ölür ama kaçmaz. Kasımpaşalı’yı tanıyın artık…" yazdı.