Genç kadına kabusu yaşatmıştı! Adana'daki olayda yeni gelişme

ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, darbettiği kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Abone ol
Gürselpaşa Mahallesi'nde ikamet eden F.U'yu (42) taciz ettiği ve şiddet uyguladığı kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla dün yakalanan Gökhan K'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, "konut dokunulmazlığının ihlali", "alıkoyma", "taciz", "tehdit" ve "yaralama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Gökhan K, tutuklandı.
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