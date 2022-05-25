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Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Tavrını değiştirene kadar...

Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Tavrını değiştirene kadar...

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), özel oturumlarla İsviçre'nin Davos kasabasında devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis özel oturuma katıldı. Miçotakis Türkiye'ye yönelik suçlamalarını sürdürdü. Miçotakis iletişimi kesen tarafın kendileri olmayacağını söyledi.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor.

Miçotakis, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi şikayet etmiş, F-16 satışlarının yapılmamasını istemişti.

Son olarak Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Miçotakis, burada da gerilimi tırmandıran tavrını sürdürdü.

Yine Türkiye'yi hedef aldı
Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın egemenliğini savunmayacağımı düşünüyorsa, yanılıyor." ifadesini kullandı.

Diyalog çağrılarını reddeden tarafın kendileri olmadığını öne süren ve gerilimin kaynağının Ankara olduğu izlenimini oluşturmaya çalışan Miçotakis, "Türkiye ile komşuyuz, her zaman konuşmamız gerekiyor." dedi.

"Tavrını değiştirene kadar..."
Kathimerini'nin aktardığına göre; Miçotakis, "İletişim kanallarını sürekli açık tutacağız, komşularımızla iletişimi kesen taraf asla biz olmayacağız." diye devam etti.

Ege'de Türkiye'nin "provokasyon" yaptığı şeklinde asılsız iddialarda bulunan Yunanistan Başbakanı, "Türkiye tavrını değiştirene kadar fırsat buldukça bu konuyu gündeme getireceğim." şeklinde konuştu.

Erdoğan: Benim için Miçotakis diye birisi yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Kongresi'nde konuşan Miçotakis'in Türkiye aleyhindeki ifadelerine tepki göstermiş, "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum." demişti.

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