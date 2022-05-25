BIST 2.388
DOLAR 16,31
EURO 17,39
ALTIN 974,08
HABER /  MEDYA

Cüneyt Özdemir'den Kılıçdaroğlu'nun iddiasına sert tepki: Büyük hayal kırıklığı

Cüneyt Özdemir'den Kılıçdaroğlu'nun iddiasına sert tepki: Büyük hayal kırıklığı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden ABD'ye para transfer" edildiğini iddiasına tepki göstererek, "Ya Türkiye'de muhalefet bu kadar küçük rakamlardan bu kadar saçma komplo teorisi kuramaz diyorum ama kuruyor işte, valla inanılmaz!" ifadelerini kullandı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam yayınladığı video ile "TÜRGEV ve Ensar vakıfları aracılığı ile 1 milyar lira ABD'deki paralel bir vakfa transfer edildi" iddiasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun iddiaları gündeme otururken hem AK Parti, hem de adı geçen vakıflardan peş peşe tepkiler geldi. Sosyal medyada da çok konuşulan iddialara, gazeteci Cüneyt Özdemir'den de yorum geldi.

Bahsi geçen iddiaları, "Küçük rakamlardan saçma komplo teorisi" olarak ifade eden Özdemir, Kılıçdaroğlu ve CHP'yi de eleştirdi.  Özdemir, Twitter'daki paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Vallahi inanılmaz"
Erdoğan ailesi 30-40 milyon doları ABD'deki vakıflara yollayıp başları Türkiye'de sıkışınca ABD'ye kaçacaklarmış. İddia bu... Ben ikna oldum! Ya Türkiye'de muhalefet bu kadar küçük rakamlardan bu kadar saçma komplo teorisi kuramaz diyorum ama kuruyor işte, vallahi inanılmaz!

Yahu fısıltı gazetesinde bile bu rakamların on misli hatta yüz misli konuşuluyor madem bir şey ortaya atacaksınız bunu onla, yüzle çarpın bari... Ha bir de ABD'ye para kaçırıp kaçma 'procesi' de süper. Dünyada bir ilk olabilir! Diktatörler genelde ABD'den kaçmıyorlar mıydı?

"Büyük hayal kırıklığı"
ABD'deki AK Partili vakıfların katakullilerini incelemek ayrı, böyle saçma sapan bir komplo teorisini bizzat muhalefet liderinin ağzından sanki büyük bir şey açıklıyormuş gibi anlatmak çok çok ayrı. Durum düşündüğümüzden çok daha vahim demektir. Büyük hayal kırıklığı...

"CHP 4. hatta 5. parti olacaktır"
İki büyük krizle karşı karşıyayız arkadaşlar; İktidar ekonomik politikalarında iflas ediyor ama daha vahimi ana muhalefet dediğimiz CHP tamamen kontrolü kaybediyor. Bu gidişle kısa bir süre sonra CHP 3. hatta 4. hatta 5. parti olacaktır görün. Büyük bir savrulma yaşanıyor..

İlgili Haberler
Erdoğan yurt dışına mı kaçacak? Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Fehmi Koru cevap verdi TÜRGEV ve Ensar Vakfından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'para kaçırıyorlar' iddiasına tepki Kemal Kılıçdaroğlu ne açıkladı? Saat 22.00'de yayınladığı TÜRGEV ve Ensar Vakfı iddiaları
ÖNCEKİ HABERLER
Kurbanlık büyükbaş fiyatları canlı kilo fiyatı 60 binden başlıyor
Kurbanlık büyükbaş fiyatları canlı kilo fiyatı 60 binden başlıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Emekli bayram ikramiyesi Kurban Bayramı'nda ne zaman ödenecek?
Emekli bayram ikramiyesi Kurban Bayramı'nda ne zaman ödenecek?
AK Partili İbrahim Aydemir'den Kılıçdaroğlu’na yalan ve iftira tepkisi
AK Partili İbrahim Aydemir'den Kılıçdaroğlu’na yalan ve iftira tepkisi
Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nden Selçuk Bayraktar'a fahri doktora
Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nden Selçuk Bayraktar'a fahri doktora
"Bize 200'ü aşkın kişi 'Mehdiyim' diye başvurdu"! Sadat Başkanı Tanrıverdi açıkladı
"Bize 200'ü aşkın kişi 'Mehdiyim' diye başvurdu"! Sadat Başkanı Tanrıverdi açıkladı
Rasim Ozan Kütahyalı: Erdoğan işkence görür yurt dışına kaçmaz Kasımpaşalıyı tanıyın artık
Rasim Ozan Kütahyalı: Erdoğan işkence görür yurt dışına kaçmaz Kasımpaşalıyı tanıyın artık
Ali Babacan: İlan ediyorum enflasyon tek haneye düşecek
Ali Babacan: İlan ediyorum enflasyon tek haneye düşecek
2022 KPSS ÖABT oturumu başvuru ücreti kaç para, ücret nereye ödenecek?
2022 KPSS ÖABT oturumu başvuru ücreti kaç para, ücret nereye ödenecek?
Mantar arıyordu! Kayalıklardan düşen kişiden acı haber geldi
Mantar arıyordu! Kayalıklardan düşen kişiden acı haber geldi