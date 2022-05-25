İsveç ve Finlandiya heyetleri Beştepe'de! NATO'ya üyelik görüşmeleri...

Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına itirazlarıyla ilgili tartışmalar sürerken iki ülkeden heyetler bugün Türkiye’yi ziyaret ediyor. İki ülke heyetleri Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi...

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İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya üyelik başvurusu sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye ile görüşmeler şu anda sürüyor. Bu görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz” dedi. Andersson, "Terör örgütlerine elbette para göndermiyoruz, silah da göndermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Mayıs'ta iki kuzey ülkesinin potansiyel ziyaretiyle ilgili olarak, "Türkiye'ye geleceklermiş, zahmet etmesinler. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bir güvenlik örgütüne katılımına biz evet demeyiz" demişti Erdoğan, cumartesi günü iki ülkenin de liderleriyle bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Görüşmeyi Dışişleri Bakanlığı duyurmuştu

Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, “İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz ile İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlığındaki İsveç ve Finlandiya heyetleri arasında 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecektir” denmişti.