Bill Gates Davos'ta 'Bir hayalimiz var' diyerek açıkladı

Hastalıkların önlenmesi için aşı geliştirme konusunda ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı arasındaki işbirliğine ilişkin Davos'ta konuşan Bill Gates, bu işbirliğinin sıtmaya karşı mRNA aşısının yaygınlaştırılması hayalini destekleyeceğini belirtti.

Abone ol

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Bill Gates, Pfizer ile Bill & Melinda Gates Vakfı'nın işbirliği kapsamında Ruanda, Malavi ve diğer Afrika ülkelerinde tüm ilaç ve aşılara erişimin artırılması üzerine çalıştıklarını söyledi.

'Bir hayalimiz var'

Gates, "Sıtmayı yenmek için bir hayalimiz var. Pfizer da dahil olmak üzere tüm büyük mRNA şirketleriyle bu konuda görüşeceğiz. Bu mRNA platformunu gerçekten güçlü bir sıtma aşısı yapmak için kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, koronavirüs salgını ve iklim değişikliği gibi çeşitli faktörler nedeniyle sıtma vakalarının yeniden arttığı konusunda uyarılarda bulunuyor. Uluslararası bir finansman ve ortaklık kuruluşu olan AIDS, Tüberküloz ve Sıtmayla Mücadele için Küresel Fon'a göre, insanlardaki ilaç direnci ve taşıyıcı canlılardaki böcek ilacı direnci de artış eğilimi gösteriyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde mRNA teknolojisinin etkisini kanıtladığına işaret eden Gates, "İngiliz ilaç şirketi GSK ile finanse ettiğimiz sıtma aşımız var. Ancak koruma süresi çok kısa ve mRNA da etkisini kanıtlandığına göre, şimdi bu sorunu çözmemiz mümkün olabilir” dedi.

Sıtmaya karşı mücadelenin dinamik bir yanıt gerektirdiğini söyleyen Gates ayrıca, "Oldukça iyi ilaçlarımız ve oldukça iyi cibinliklerimiz var, ilaçları sürekli değiştirmek zorundayız çünkü ilaca direnç gösteriliyor... etken maddeleri değiştirmeliyiz, bununla ilgili harika bir veri hattımız var" dedi.

Gates söz konusu çalışmalarda finansman konusunun kilit rol oynadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Gen sürücüsü adı verilen ve hala laboratuvarda bulunan ve sivrisinek popülasyonlarını azaltabilecek bazı genetik yaklaşımlarımız var. Ancak çok fazla Ar-Ge ve teslimat yatırımı gerekiyor. (AIDS, Tüberküloz ve Sıtmayla Mücadele için) Küresel Fon, bu alandaki en büyük çok taraflı kuruluş. Bekledikleri 18 milyar dolarlık fonu yükseltebilirlerse, son birkaç yılda sıtma ölümlerinde yaşanan artışı durdurup, çok daha düşük bir sayıya indirebileceğimizi umuyorum."