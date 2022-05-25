1,5 saatlik sürpriz görüşme! Davutoğlu'ndan Akşener'e davet

Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yaklaşık 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Davutoğlu, Akşener'i, 29 Mayıs Pazar günü yapılacak "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışma yemeğine davet etti.Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. İYİ Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık 1.5 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede Davutoğlu, Akşener'i, 29 Mayıs Pazar günü Gelecek Partisinde yapılacak "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışma yemeğine davet etti.
Çalışma yemeğinin gündeminin konuşulduğu görüşmede, Türkiye ve dünya gündemi de değerlendirildi.