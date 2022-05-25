Tunus’ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: Bir kişi öldü, 75 kişi kayıp

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 75 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Tunus Ulusal Sahil Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebeli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Safaks açıklarında alabora olan tekneden 24 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Cebeli, olayın ardından bir göçmenin cesedine ulaşıldığını, 75 göçmenin ise hala kayıp olduğunu aktardı.

Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Libya’nın Zuvara kentinden yola çıktığını belirten Cebeli, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.