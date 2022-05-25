Bakan Murat Kurum'dan kiralarda düzenleme için yeni açıklama

Ev kiralarının durdurulamaz yükselişi için yapılan toplantı sonrası kararlar açıklanmaya başlıyor. Bakan Murat Kurum ev sahibini de kiracıyı da mağdur etmeyecek bir sistem üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamasında "Ev sahibi de kiracı da mağdur olmayacak. Çalışmamız var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dedi.

Artışlarla ilgili bir yaptırımın olup olmayacağına ilişkin soru üzerine ise Bakan Kurum, "Fırsatçılığa müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Durumu fırsat görüp enflasyon ve kira artış oranı açıklandı, bu artış oranı üzerinde bir artış söz konusu ise bununla ilgili hem adli hem hukuki süreci takip ediyoruz. Düzenlemede bunlarla ilgili de çalışacağız. Fırsatçılığa müsaade etmeyeceğiz. Fahiş artışları takip ediyoruz. Denetimlerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Törende bir konuşma yapan Bakan Kurum, bugüne kadar 3 milyon konut dönüştürdüklerini belirterek, “307 konutumuzun temellerini sizlerle coşkuyla heyecanla hep birlikte açıyoruz projemiz zemin artı 4-5 katı geçmeyen atalarımızın, ecdadımızın bize tarif ettiği yatay mimari esaslı, yeşil alanlarıyla, depreme dayanıklı yapılarıyla İstanbul’un en gözde projelerinden birisi olacak. Yeni yapılacak 11 blok halinde 307 konutumuz dükkanımız için besmeleleri çekiyoruz, konutlarımız depreme dayanıklı, sıfır atık projesi olacak, enerji verimli olacak bölgesinde her türlü sosyal donatı ihtiyacını giderecek şekilde planlandı. Bir yıl sonra vatandaşlarımıza hak sahiplerine teslim edeceğiz. Güngören depreme hazır olacak geleceğe emin adımlarla yürüyecek, Güngören’deki çocuklar, anne babalarının ardından üzülmeyecek; depreme dayanıklı binalarda huzur içinde yaşayacaklar. 222 milyon lira bu konutların yatırım bedeli Güngören’e vatandaşlara hayırlı olsun. Bunun dışında altyapı, çevre düzenlemesi, millet bahçesi birçok projemiz var bunları milletimize söz verdiğimiz şekilde olanca hızıyla yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz.”

Dün toplantı yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkilileri, kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için dün bir araya geldi.

Toplantı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat sürdü.

Bakan Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığından ilgili bürokratların katıldığı toplantıda, kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemenin görüşüldüğü öğrenildi.