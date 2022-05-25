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Türkiye'nin Suriye'ye operasyon sinyali sonrası İsrail'den şok suçlama

Türkiye'nin Suriye'ye operasyon sinyali sonrası İsrail'den şok suçlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyonun sinyalini vermesi, geniş yankı uyandırdı. İsrail Türkiye'yi etnik temizlik yapmakla suçladı.

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ABD'den "Derin endişe duyuyoruz." şeklinde açıklama yapılırken, İsrail basını da gelişmeyi okurlarına aktardı. Jerusalem Post'un haberinde, Türk ordusunun hazırlandığı operasyonla ilgili karalama kampanyası başlatıldı.

Asılsız ifadelerin kullanıldığı analizde, Türkiye, "etnik temizlikle" ve "sivilleri yerlerinde etmeyle" suçlanmaya çalışıldı.

"Sınırı yeniden düzenlemek istiyorlar"
Yazıda, "Ankara sınırın bir bölümünü almayı vadetti. Türkiye, Suriyeli Arap mültecilerle sınırını yeniden düzenlemek istiyor." denildi.

Eli kanlı teröristleri Suriye'nin kuzeyinden bertaraf ederek sivillere güvenli alanlar sağlayan Türkiye'nin çabalarının üzerinin örtülmeye çalışıldığı görülürken, diğer taraftan akıllara İsrail güçlerinin işgal altında tuttuğu topraklardaki varlığı geldi.

"Demografik değişime neden olabilir"
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni bir askeri operasyon planladıklarını söylediği anımsatılarak, "Suriyeli mültecileri geri gönderme sözü verdi. Bu, demografik değişime neden olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Türk ordusu, bölgeye huzur ve istikrar getirirken, aynı analizde, "Ankara'nın amacı, DEAŞ kontrolünden kurtarılan bölgelerin istikrarını bozmak ve azınlıkları sınırdan çıkarmak." şeklindeki görüşle algı operasyonu yapıldı.

"Türkiye, Amerikan girişimlerine zarar vermeye çalışabilir"
Ankara'nın açıkça hedef alındığı yazıdaki suçlamalar, "Türkiye, aynı zamanda Suriye'nin doğusundaki yeni Amerikan girişimlerine zarar vermeye çalışabilir ve bunu aynı zamanda NATO'ya şantaj yapmak için kullanabilir." ifadeleriyle tamamlandı.

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