Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na dava açıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye para transfer eden vakfın yönetiminin Erdoğan ailesine ait olduğunu iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan ailesinin ABD'de kurulan bir vakfa TÜRGEV ve Ensar aracılığı ile 1 milyar lira kaçırdığını" öne sürerek kaçmaya hazırlandığını savunduğu iddialarına ilişkin olarak yasal yollara vurulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır" açıklamasını yaptı.

Tazminattan gelen paralar vakıflara bağışlandı

Aydın ayrıca, "Bir süre önce Yargıtay'dan onanarak kesinleşen davalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen manevi tazminatlardan 150 bin TL, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Kılıçdaroğlu'nun haksız ithamlarla hedef aldığı vakıflara bağışlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD'de paravan bir vakıf kurulduğunu ve vakfın asıl yönetiminin Erdoğan ailesi üyelerine ait olduğunu iddia etmişti.

"Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Kendileri için yeni bir Pelsinvanya yaratma peşindeler" diyen CHP lideri, paravan vakfın başına Amerikan vatandaşını koyduklarını öne sürerek, para akışı için ENSAR ve TÜRGEV'i kullandıklarını öne sürmüştü.

Kılıçdaroğlu, "Onlar kaçacakları yerin yolunu yaparken, senin gidecek yerin yok" demişti.

TÜRGEV'den açıklama

Kılıçdaroğlu'nun suçladığı vakıflardan TÜRGEV, gönderilen paraların bağış olduğu, önümüzdeki yıl New York'ta açılması planlanan Türk öğrencilerinin yurt binası inşaatı için gönderildiğini açıkladı.

Açık kaynaklardan herkesim ulaşabileceği bilgiler

Yapılan açıklamada "Amerikan makamları ile paylaşılmış ve açık kaynaklardan dileyen her vatandaşın ulaşabileceği bilgilerin, gizemli bir havayla adeta servis edilmesi" eleştirildi.

Kurulan paravan vakıf aracılığıyla ABD'ye 1 milyar lira transfer edildiğini iddia eden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yazar Fehmi Koru, köşe yazısında değerlendirdi: