BIST 2.418
DOLAR 16,39
EURO 17,50
ALTIN 975,50
HABER /  EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nden otellere döviz uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nden otellere döviz uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yetkisiz olarak dolar alım-satımı yapan otellere ‘faaliyetinin durdurulacağı’ uyarısında bulundu.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz alım satım işlemlerine yönelik mevcut düzenlemeye dikkat çekerek, yetkisiz olarak dolar alım-satımı yapan turizm işletmelerine 6 aya kadar 'faaliyet durdurma' cezası verileceği uyarısında bulundu.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Tebliği çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından turizm sektör birliklerine gönderilen uyarı yazısında; son zamanlarda konaklama faaliyetiyle iştigal eden bazı otel, pansiyon gibi iş yerlerinde yetkisiz olarak döviz alım satımı yapıldığına, internet sitelerinde de söz konusu hususun 'otel hizmeti' olarak duyurulduğuna rastlandığı bildirildi.

Yetkili Müessese Faaliyet Belgesi bulunmayan gerçek yada tüzel kişilerin ticari amaçlı döviz işlemi yapamayacağı hatırlatılan yazıda, yetkisiz olarak dolar alım-satımı yapıldığının tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde iş yerlerindeki tüm faaliyetlerin 1 aydan 6 aya kadar, tekrarı halinde ise sürekli olarak durdurulacağı vurgulandı. 

Faaliyet durdurma cezasının, aylar önce rezervasyon yaptıran vatandaşlara ve yabancı turistlere yönelik mağduriyete yol açabileceğine dikkat çeken Bakanlık, bu durumun yaşanmaması için turizm işletmelerinin uyarılmasını istedi.

ÖNCEKİ HABERLER
5 askerimizin şehit olduğu saldırının detayları ortaya çıktı hainler bu zaman aralığını kullanmış
5 askerimizin şehit olduğu saldırının detayları ortaya çıktı hainler bu zaman aralığını kullanmış
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na meydan okudu! 'Hodri meydan, çıkın karşımıza'
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na meydan okudu! 'Hodri meydan, çıkın karşımıza'
Elon Musk: Bu şekilde yakında İtalya'da insan kalmayacak
Elon Musk: Bu şekilde yakında İtalya'da insan kalmayacak
AK Parti'den asgari ücrete Temmuz'da ek zam açıklaması! Bakanlar çalışıyor
AK Parti'den asgari ücrete Temmuz'da ek zam açıklaması! Bakanlar çalışıyor
İsveç YPG/PKK ele başı Salih Müslim ile ABD üstünde röportaj yaptı
İsveç YPG/PKK ele başı Salih Müslim ile ABD üstünde röportaj yaptı
29 Mayıs'ta İstanbul'da toplu ulaşım bedava olacak! Twitter'dan duyuruldu
29 Mayıs'ta İstanbul'da toplu ulaşım bedava olacak! Twitter'dan duyuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na dava açıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na dava açıyor
Ekonomik krizle boğuşan Sri Lanka'da hükümetten kritik adım
Ekonomik krizle boğuşan Sri Lanka'da hükümetten kritik adım
Türkiye'nin Suriye'ye operasyon sinyali sonrası İsrail'den şok suçlama
Türkiye'nin Suriye'ye operasyon sinyali sonrası İsrail'den şok suçlama
Obama'nın ekonomi başdanışmanından Türkiye uyarısı! 'Durum daha da kötü olacak'
Obama'nın ekonomi başdanışmanından Türkiye uyarısı! 'Durum daha da kötü olacak'