Elon Musk: Bu şekilde yakında İtalya'da insan kalmayacak

Tesla ve SpaceX kurucusu, dünyanın en düşük doğum oranlarından birine sahip olan İtalya’da neslin tükenebileceğinden endişe ediyor.

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Doğum oranlarının düştüğünü gösteren bir demografik eğilim tablosu yayınlayan analist Andrea Stroppa’nın tweet’ine yanıt veren Musk, “Bu eğilimler devam ederse İtalya’da hiç insan kalmayacak” dedi.

İtalya İstatistik Enstitüsü Istat’a göre, geçen yıl İtalya, şimdiye kadarki en düşük doğum oranını bildirdi. Istat, 2021’de bin kişi başına yedi yeni doğum ve on iki ölüm olduğunu söyledi. Bu rakamların nedeni Covid ölümlerinden kaynaklanmış olsa da Istat, ülke nüfusunun 2070 yılına kadar yüzde 20 oranında düşeceğini öngörüyor. Bu da 12 milyon daha az insan anlamına geliyor.

Musk, ilk defa küresel nüfusun azalmakta olduğuna işaret etmiyor. 2019’da Şanghay’daki Dünya Yapay Zeka Konferansı’nda Alibaba Group Holding Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Jack Ma ile tartışırken, “Çoğu insan gezegende çok fazla insan olduğuna inanıyor. Bu, modası geçmiş bir görüş” dedi ve dünyanın 20 yıl içinde karşılaşacağı en büyük problemin bir nüfus çöküşü olduğunu belirtti.