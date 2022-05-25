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Rekabet Kurulu'ndan Beypazarı ve Kınık'a ceza

Rekabet Kurulu'ndan Beypazarı ve Kınık'a ceza

Rekabet Kurulu, Beypazarı ve Kınık maden suyu şirketlerine toplam 10 milyon 777 bin 326 TL ceza verdi. Cezada indirim de uygulandı.

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Rekabet Kurulu’nca Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kınık Maden Suları A.Ş. hakkında, doğal mineralli su pazarında birbirleriyle güncel ve geleceğe dönük fiyat bilgilerine, fiyat değişim tarihlerine, zamlı fiyatlara ilişkin bilgi değişiminde bulunarak kartel kurmak suretiyle 4054 sayılı ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik açılan soruşturma tamamlandı. 2 şirketin kartel kurmak suretiyle 4054 sayılı kanunun 4’üncü maddesini ihlal ettiğine karar verildi.

Her 2 soruşturma tarafınca yapılan aktif iş birliği başvuruları Rekabet Kurulu’nca kabul edilip, takdir edilen idari para cezalarında “Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İş birliği Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında indirim uygulandı.

Bu kapsamda Kınık Maden Suları A.Ş.’ye aktif iş birliği ve uzlaşma usulü sonucunda 2020 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren 928 bin 931 TL, Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye de aktif işbirliği ve uzlaşma usulü sonucunda 2021 yılı gayrisafi gelirlerinden nihai olarak takdiren 9 milyon 848 bin 395 TL idari ceza verilmesine karar verildi.

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