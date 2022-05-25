Türkiye şehitlerine ağlarken Yılmaz Özdil'in paylaşımına tepki yağdı

Pençe Kilit operasyonunda beş askerimiz şehit oldu. Acı haber Türkiye'yi yasa boğarken Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, şehitlerimizi kirli siyasetine alet etti. Beş kahramanın birlikte çekilen son fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Vatandaşlığı satılan, toprağı satılan ülkenin evlatları" diye not düşen Özdil'e tepki yağdı.

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Pençe Kilit operasyonunda beş askerimizin şehit olduğu haberi tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Şehitlerimizin evine acı haber giderken Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in sosyal medya paylaşımı bu kadar da olmaz dedirtti.

Büyük tepki topladı

Beş gencimizin şehadet haberi üzerinden kirli siyasetini yürütmeye çalışan Özdil, şehitlerimizin bir arada çekildiği fotoğrafı paylaşarak, "Vatandaşlığı satılan, toprağı satılan ülkenin evlatları" notunu düştü. Özdil'in paylaşımına çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.