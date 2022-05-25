İnegöl Kalesi nerede ne zaman tarihte nasıl fethedildi?

ATV'nin en çok seyredilen ve sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 95. bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin bu akşamki bölümünde seyirciler İnegöl'ün fethi ne zaman, nasıl oldu ve İnegöl Kalesi nerede sorularının yanıtını arayacak. İnegöl Kalesini kim fethetti veya kim ne zaman fethetmiştir? Osmanlı döneminde alınan kalelerden biri olan İnegöl kalesinin tarihçesi nedir?

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İnegöl Kalesini kim fethetti veya Bursa'nın İnegöl ilçesini kim ne zaman aldı? İnegöl Kalesi Osmanlı döneminde fethedilen kaleler arasında yer alıyor. Peki İnegöl Kalesi'ni kim ne zaman fethetti? İşte İnegöl Kalesi'nin tarihçesi ve Osmanlı döneminde fethedilmesiyle ilgili detaylar:

Bursa ili sınırları içerisinde yer alan İnegöl Kalesi, Osmanlı'nın İstanbul'a doğru giden yolunun üzerindeki önemli dönüm noktalarından biridir. Kaleyi Osmanlı Bizans'tan almıştır.

İşte İnegöl kalesinin fethedilme hikayesi:

Osmanbey 300 kişilik bir kuvvetle Kulaca kalesini fethediyor. Bu olay Osmanlı tarihindeki ilk kale fethidir. İlk kale fethinden 14 yıl sonra Turgutalp tarafından İnegöl fethediliyor. 1299 yılında gerçekleştirilen bu fetih Bursa’nın kapılarının da açılacağına işaret olmuştur.

1326 yılında da Bursa’nın fethi gerçekleşmiştir. Osmanlı fethettiği Bursa’da bir medeniyetin temellerini de kurmuştur.

İnegöl'ün Osmanlılar tarafından fethine karar da Bizans egemenliği bölgede devam ediyordu.

Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat, Ertuğrulgazi'ye Söğüt ve dolaylarını kışlak, Domaniç ve Ermeni dağlarını yazlık olarak verir. Yaşadığı bölgedeki komşu Rum beylerine ve tekfurlarına karşı iyi geçinme politikasını uygulayarak aşiretin maddi ve manevi yönden güçlenmesini gerçekleştirdi.

Ertuğrul Gazi bir süre sonra yaşlanır ve beyliğini oğlu Osman Bey'e devreder. Osman Bey de Bursa Bilecik ve civar tekfurlarla iyi geçinme politikasını aynen sürdürür.

Osman bey tarafından bir ilkbahar gecesi Angelacoma kalesine saldıracağı haberini alan tekfur Nicola, Ermeni beli denilen yerde pusu kurar. Yapılan savaşta Osman Bey'in genç yeğeni Bay-hoca şehit olur. (1284 -1286) Kardeşi savcı beyin oğlunun şehit olması Osman Bey'i çok üzer.

Ardından 300 kişilik bir kuvvetle Angelacoma'ya çok yakın Kolça (Kulaca) Kalesini basar ve kale alınır. Bu olay Osmanlı tarihinde ilk kale fethi olarak geçer. (H.685, M.1286) Osman Bey Angelacoma (İnegöl) ve dalaylarında 14 - 15 yıla yakın bir süre hiç gelmez. Bu sürede çevresinde bir çok başarılar kazanan Osman Bey, Karcahisar (İnönü Kalesi) , Bilecik ve Yarhisar Kalelerini alır.

Angelacoma tekfurluğunun birçok dostu tarih sahnesinden silinirNihayet çok sevdiği dostu Turgut Alp'i Angelacoma'nın fethi için görevlendirir.

Turgut Alp de uzun süre kendilerini uğraştıran zamanın en güçlü kalelerinden birinin fethini daha gerçekleştirir. (H.699, M.1299) Osman Bey İnegöl ve çevresinin yönetimini de Turgut Alp'e verir. Turgut Alp 36 yıl İnegöl ve çevresini yönetir. Kabri, Turgut Alp (Genci) köyü mezarlığındadır.

Kuruluş Osmanlı dizisinde de İnegöl Kalesi'nin fethedilmesi konu olarak ele alınıyor.

Osman Bey artık Bitinya'da hakim güçtür

İnegöl'ün fethi Anadolu ve Kostantiniyye'de büyük ses getirmiştir. Osman Bey artık Bitinya'da iyice hakim güç olmuştur. Şimdi sırada Bursa vardır. Osman Bey, Bursa'ya giden yolu açmak için nasıl bir yol izleyecektir?

Osman Bey'e karşı Yeni Şer cephesi

Osman Bey, topraklarını genişlettikçe düşmanlar da artmıştır. İnegöl'ün fethiyle iyice tedirgin olan Kostantiniyye kendi varlığını artık tehlikede görmektedir. Osman Bey'e karşı güçlü bir ordu kurmaya hazırlanan Bizans İmparatoru bir yandan da Osman Bey'e karşı yeni bir şer ittifakı kurmaya başlamıştır. Bu ittifakın en büyük parçası Moğol Komutanı Cebe olacaktır.

Cebe, Osman Bey'e karşı olan şer ittifakını güçlendirecek bir müttefik olarak uç bölgesine gelmiştir. Moğol komutanı Cebe, Osman Bey'e nasıl bir oyun kurma hazırlığındadır.

Barkın'ın yeni hamlesi

Üstat Arius'un öğrencisi olan Barkın'ın, İnegöl'ün fethiyle Osman Bey'e olan düşmanlığı yeni bir boyut kazanacaktır. Sinsice büyüyen bu düşmanlıkta Barkın'ın yeni hamlesi ne olacaktır? Osman Bey'in, İnegöl'ün fethini sindiremeyen düşmanları İnegöl ahalisinin huzurunu kaçırmak için hamleler yapmaktadır. Osman Bey bu hamleleri nasıl bertaraf edecektir?

Çobanoğlu Ali Bey Kayı obasına geliyor

Osman Bey'in fütühat haberini alan Çobanoğlu beyi Ali Bey, oğlu Mustafa ve Atabey Ahmet'le beraber Osman'ın fethini kutlamak ve yanında olduklarını göstermek için Kayı Obasına gelmektedirler. Osman Bey'le, Ali Bey'in arasını açmak isteyen Barkın, Romanos ve Cebe nasıl bir oyun içinde olacaktır. Osman Bey, kendisine karşı kurulan ittifaka karşı nasıl bir önlem alacaktır?

Bala Hatun'un hastalığı

İnegöl'ün fethine bacıyanları talimle hazırlayan Bala Hatun, yorgun düşmüştür. Kayı Obasına dönen Osman Bey, oğlu Alâeddin'den Bala Hatun'un otağda olduğu ve pek iyi görünmediği haberini almıştır. Bala Hatun hasta mıdır? Yoksa bu hastalık büyük bir müjdenin işareti midir?