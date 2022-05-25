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ÇAYKUR Çayında 3'de 1 indirim yaptı! Tiryakiler sevinecek

ÇAYKUR Çayında 3'de 1 indirim yaptı! Tiryakiler sevinecek

ÇAYKUR tiryaki çayına indirim yapan A101 marketi çay tutkunlarını sevindirecek. A101 indirimli aktüel ürün kataloğunda yer alan neredeyse 3'de 1 oranındaki indirim sonrası marketin rafları boşalacak.

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A101 marketi bu hafta yayınladığı aktüel indirim kataloğunda en dikkat çeken ürün ÇAYKUR'un tiryaki çayı oldu. Çay fiyatlarındaki büyük indirim marketin çay reyonundaki rafları boşaltacak cinsten oldu. Geçen haftalarda çaya yüzde 44 oranında zam yapılmıştı. Bu zamla ortalama 1000 gramlık çayların en ucuzu 80 liraya çıkmıştı. Çay severleri mutlu eden haber A101'den geldi. A101 aktüel ürün kataloğunda birbirinden cazip onlarca ürün yer aldı ama en dikkat çeken çay fiyatları oldu.

A101 ÇAYKUR TİRYAKİ ÇAYA 3'DE 1 ORANINDA İNDİRİM YAPTI
19 Haziran'da çay fiyatlarına yüzde 44 zam gelmişti. Bu zamdan sonra çayı daha yüksek fiyattan satmak isteyen marketler çay zammı uygulamaya girene kadar raflarındaki çayları depolarına kaldırdı. A101 market ise 21 Mayıs cumartesi günü başlayan ve 27 Mayıs Cuma günü akşamında bitecek olan indirimli ürünler aktüel kataloğunda yok yok. Son dönemlerde adını yüksek fiyat artışları ile duyduğumuz ay çiçek yağından çaya kadar pek çok üründe indirim yapan A101 market ÇAYKUR Tiryaki çay fiyatında yüzde 31 indirim yaptı. Bu indirim neredeyse çay fiyatının 3'de 1'e tekabül ediyor. Yüzde 70'e dayanan enflasyon karşısında ne yapacağını şaşıran vatandaşlar bu yüksek indirimi duyunca bir nebze olsun sevindi.

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