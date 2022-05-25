Kuruluş Osman Cebe kimdir tarihte Moğol Komutanı Cebe nasıl öldü?

ATV'nin en çok seyredilen ve sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 95. bölümü ile ekrana gelecek. Bu akşam ekrana gelecek bölümde seyirci Moğol Komutanı Cebe kimdir, tarihte nasıl öldü soruları merak konusu oldu. Peki Kuruluş Osman Cebe kimdir, gerçekte kim oynuyor?

Abone ol

Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin bu akşamki bölümünde Moğol Komutanı Cebe merak konusu olacak. Peki Kuruluş Osman Cebe kimdir, gerçekte kim oynuyor?

Cebe tarihte kimdir:

Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Cebe, tam adı ile Jebe, gösterdiği askeri başarılar ile Cengiz Han'ın en iyi generallerinden biridir. Cengiz Han için Subutay ve Muqali seviyesine yükselmiş. 1211 yılındaki Jin hanedanlığına karşı savaşta büyük başarı göstermiştir. 1218 yılında Cebe, Karahitay devletini işgal etme ile görevlendirildi. Aynı zamanda Karahitay hükümdarı Kuçluk'u da öldürmesi emredildi. Cebe ve 20.000 kişilik ordusu Karahitay Devletine girince büyük bir törenle karşılandı. 1219 yılına gelindiğinde Moğollar ve Harzemşahlar arasında savaş başladı ve Cebe'de bu savaşta büyük başarılar gösterdi. Tengri dağı çevresinde saldırılarda bulunan Cebe, daha sonrasında Harzemşah başkenti Semerkand'a gelerek Cengiz Han'ın ana ordusuna katılmıştı.

Cebe Noyan'ın, Kalka Nehri Muharebesi sonunda bir Kıpçak tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. Cebe'nin nasıl öldüğü hala tam anlamıyla bilinmiyor.

Cemil Büyükdöğerli kimdir: Büyükdöğerli, 24 Aralık 1980 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 1999 yılında Gazi Anadolu Lisesini tamamladı ve 2000'de Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünü kazandı. Bu bölümde Şahan Gökbakar ile tanıştı.

İlk kez 2005 yılında Dikkat Şahan Çıkabilir'de Prof. Dr. Fahrettin Topak rolüyle ekran karşısına çıkan Cemil Büyükdöğerli, ardından Gen filminde oynadı. Daha sonrasında Kavak Yelleri dizisinde "Atakan" rolünü canlandırdı. Cemil Büyükdöğerli yanı sıra Tamay Kılıç, sonrasında Defne Joy ile birlikte tv8'de Bir İş İçin Lazım adlı yarışmayı sundu.

Osman Bey artık Bitinya'da hakim güçtür

İnegöl'ün fethi Anadolu ve Kostantiniyye'de büyük ses getirmiştir. Osman Bey artık Bitinya'da iyice hakim güç olmuştur. Şimdi sırada Bursa vardır. Osman Bey, Bursa'ya giden yolu açmak için nasıl bir yol izleyecektir?

Osman Bey'e karşı Yeni Şer cephesi

Osman Bey, topraklarını genişlettikçe düşmanlar da artmıştır. İnegöl'ün fethiyle iyice tedirgin olan Kostantiniyye kendi varlığını artık tehlikede görmektedir. Osman Bey'e karşı güçlü bir ordu kurmaya hazırlanan Bizans İmparatoru bir yandan da Osman Bey'e karşı yeni bir şer ittifakı kurmaya başlamıştır. Bu ittifakın en büyük parçası Moğol Komutanı Cebe olacaktır.

Cebe, Osman Bey'e karşı olan şer ittifakını güçlendirecek bir müttefik olarak uç bölgesine gelmiştir. Moğol komutanı Cebe, Osman Bey'e nasıl bir oyun kurma hazırlığındadır.

Barkın'ın yeni hamlesi

Üstat Arius'un öğrencisi olan Barkın'ın, İnegöl'ün fethiyle Osman Bey'e olan düşmanlığı yeni bir boyut kazanacaktır. Sinsice büyüyen bu düşmanlıkta Barkın'ın yeni hamlesi ne olacaktır? Osman Bey'in, İnegöl'ün fethini sindiremeyen düşmanları İnegöl ahalisinin huzurunu kaçırmak için hamleler yapmaktadır. Osman Bey bu hamleleri nasıl bertaraf edecektir?

Çobanoğlu Ali Bey Kayı obasına geliyor

Osman Bey'in fütühat haberini alan Çobanoğlu beyi Ali Bey, oğlu Mustafa ve Atabey Ahmet'le beraber Osman'ın fethini kutlamak ve yanında olduklarını göstermek için Kayı Obasına gelmektedirler. Osman Bey'le, Ali Bey'in arasını açmak isteyen Barkın, Romanos ve Cebe nasıl bir oyun içinde olacaktır. Osman Bey, kendisine karşı kurulan ittifaka karşı nasıl bir önlem alacaktır?

Bala Hatun'un hastalığı

İnegöl'ün fethine bacıyanları talimle hazırlayan Bala Hatun, yorgun düşmüştür. Kayı Obasına dönen Osman Bey, oğlu Alâeddin'den Bala Hatun'un otağda olduğu ve pek iyi görünmediği haberini almıştır. Bala Hatun hasta mıdır? Yoksa bu hastalık büyük bir müjdenin işareti midir?