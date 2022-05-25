Bakan Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tek kelimelik yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakın çevresinin bir kaçış planında olduğunu öne sürerek tepki çeken açıklamalara imza attı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak tepkisini tek kelimeyle gösterdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin bir kaçış planının olduğunu iddia ederek tepki çeken açıklamalarda bulundu. Akşam saat 22'de bir video paylaşacağını duyuran Kılıçdaroğlu, sözünü ettiği videoyu paylaşarak bürokratları tehdit etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşan Soylu, tepkisini tek kelimeyle gösterdi. Bakan Soylu, paylaşımına 'yalancı' notunu düştü.

"Siyasi aklın varsa konuş"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresine ilişkin iddialarını sürdüren Kılıçdaroğlu'na Adalet ve Kalkınma Partisinden (AK Parti) de tepki üstüne geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu paylaşımının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Yanıldığı konuların haddi hesabı yok. En dikkat çekici husus ise Cumhurbaşkanı'nı açık bir şekilde tehdit etmek. Hani belge açıklayacaktı? Devletin kurumlarını işlevsiz hale getirmek istiyor. Aile kavramına ve Cumhurbaşkanlığına saygıdan kaçmaktadır. Vesayetin iradesi altında olduğunu bir keza daha ortaya koydu. Siyasi aklın varsa konuş, bak biz sana nasıl cevaplar veriyoruz."

"Kimin kaçtığını millet biliyor"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise "15 Temmuz gecesi nereye kimin kaçtığını da bu millet biliyor. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaçmayı çok iyi bildiğinin de farkındayız. 'Kaçacaklar' diyerek ortaya koyduğu tehdit tamamıyla gerçeği saptırmaktır" açıklamasında bulundu.