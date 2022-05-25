Türkiye'nin Suriye'ye operasyon sinyali ABD'yi tedirgin etti

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem Türkiye'ye hem de Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelere yönelik saldırı girişimlerine işaret ederek yeni operasyon sinyali vermişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin operasyon sinyaline ilişkin konuştu. Price, 'bölgedeki istikrarın zayıflayacağı' şeklinde iddialar ortaya attı.

Abone ol

TÜRK ordusu geçmişte Suriye'nin kuzeyine düzenlediği başarılı harekatlarla 'terör koridoru' planlarını bozdu. Bölge teröristlerden arındırılırken sivil halk yeniden huzurlu bir ortama kavuşturuldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem Türkiye'ye hem de Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelere yönelik saldırı girişimlerine işaret ederek yeni operasyon sinyali verdi.

Türkiye'nin kararlı mesajı ABD'de yankı uyandırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, operasyondan 'endişeli' olduklarını söyledi. Price, düzenlediği basın toplantısında, "Suriye'nin kuzeyinde artan potansiyel askeri faaliyetlere ve özellikle buradaki sivil nüfus üzerindeki etkisine ilişkin raporlar ve tartışmalar konusunda derin endişe duyuyoruz" dedi.

"Türkiye'nin güvenlik endişelerinin farkındayız"

"Türkiye'nin güney sınırındaki meşru güvenlik endişelerinin farkındayız" diyen Price, "Ancak herhangi bir yeni operasyon bölgesel istikrarı daha da zayıflatır, ABD güçleri ve koalisyonun DEAŞ'a karşı mücadelesini riske atar" iddiasında bulundu.