Fransız Le Monde'den skandal kapak! Türkiye haritasına çatlak koydular

FRANSA merkezli Le Monde dergisinin bu ay çıkarttığı sayısının kapağında NATO gündemi yer aldı. "NATO nereye kadar? Ne zamana kadar?" başlığı ile çıkan kapakta Türkiye haritasının üstünde çatlak tasarımı yapıldı.

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FRANSA merkezli Le Monde dergisinin bu ayki sayısında NATO gündemine yer verdi. İsveç ile Finlandiya ışığında Rusya'ya karşı genişlemeye çalışan NATO politikalarının değerlendirildiği sayıda skandal bir kapak yer aldı.

Türkiye haritasına çatlak efekti koyuldu

Marvel karakterlerinden olan Kaptan Amerika'nın kalkanının Avrupa haritasına oturtulduğu kapakta haritadaki bazı bölgelere çatlak efekti koyuldu.

Bu bölgelerden biri de Türkiye coğrafyası oldu. Türkiye haritasında çatlak efekti olmasının sebebi olarak İsveç ve Finlandiya'ya veto vermesi olarak değerlendirilirken derginin kapağı sosyal medyada tepki topladı.