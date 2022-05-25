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Zonguldak'ta 40 kilo salep soğanı için 218 bin lira ceza yediler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta 40 kilo salep soğanı için 218 bin lira ceza yediler

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobillerinde 40 kilo salep soğanı yakalanan iki şahsa 109 bin liradan toplam 218 bin lira para cezası kesildi.

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ZONGULDAK İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önceki gün Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ketenciler köyünde devriye görevi yaptığı sırada şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü devam eden kovalamacanın ardından yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada 40 kilogram salep soğanı tespit edilerek muhafaza altına alındı. Salep soğanı jandarma tarafından Kdz. Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parkları Müdürlüğüne teslim edilirken iki şahsa toplamda 218 bin lira ceza kesildiği belirtildi.

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