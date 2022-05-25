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Terör örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık planı açıklayıp CHP ve İYİ Partiye oy istedi

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık planı açıklayıp CHP ve İYİ Partiye oy istedi

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır içi ve sınır dışında sürdürdüğü operasyonlarla büyük hezimet yaşayan terör örgütü PKK, çareyi seçmene çağrı yapmakta buldu. Geçtiğimiz dönemlerde Halkların Demokratik Partisine (HDP) oy isteyen elebaşı Cemil Bayık, bu kez Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Partiye oy istedi.

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Güvenlik güçleri terör örgütü PKK'ya karşı yurt içi ve yurt dışında operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör yuvalarını tek tek tespit ederek gerçekleştirdiği operasyonlar örgütte paniğe yol açıyor.

"Erdoğan ve Bahçeli kaybetmeli"
PKK elebaşı Cemil Bayık'tan itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınır ötesi harekat talimatı üzerine hezimet yaşadıklarını gizleyemeyen Cemil Bayık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli'nin seçimi kaybetmesi gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz dönemlerde Halkların Demokratik Partisine (HDP) oy isteyen PKK elebaşı Cemil Bayık, bu kez Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Partiye oy istedi.

Terör örgütünün yayın organlarına açıklamada bulunan PKK'nın Suriye kolu PYD'nin üst düzey isimlerinden Salih Müslim de "Her gün kayıplar veriyoruz" diyerek örgütün köşeye sıkıştığını itiraf etmişti.

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