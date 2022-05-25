İstanbul Küçükçekmece'de üçüncü kattan aracın üzerine düşen bebek yaralı olarak kurtuldu

İSTANBUL Küçükçekmece'de üçüncü kattaki evlerinin penceresinden park halindeki aracın üzerine düşen bebek yaralandı.

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İSTANBUL Küçükçekmece'de İnönü Mahallesi Beyazel Sokak'ta 2 yaşındaki Hediye Ç., oturdukları üçüncü kattaki dairenin penceresinden düştü. Hediye bebek, ailesine ait park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştükten sonra yuvarlanarak yola savruldu.

Yaralı bebek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırık ve ezilmeler olduğu belirtilen bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.