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Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına Muharrem İnce'den cevap geldi

Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına Muharrem İnce'den cevap geldi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün akşam TÜRGEV ve Ensar Vakfı'ndan ABD'ye para aktarıldığını iddia ederek, Erdoğan ile yakın çevresini hedef alan bir video mesaj yayımladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bu iddialarla ilgili yaptığı açıklamada "Vakıflar şimdi paravan olarak kullanılıyor. Ancak bunu 'kaçacaklar' diye anlatmayı doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CNN Türk canlı yayınına konuk oldu. Gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan İnce, dün akşam bir video yayınlayarak ABD'ye para aktarıldığını açıklayan Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili de konuştu.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na yanıt
İnce konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun dün yayımladığı video ile ilgili "Vakıf bizim geleneklerimizde var. Osmanlı, vakıflar devleti. Vakıf şimdi paravan olarak kullanılıyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Ancak bunu kaçacaklar diye anlatmayı da doğru bulmuyorum. Bu vakıf sistemine karşı değilim. Niye Çağdaş Yaşamı Destekle Derneği'ne kan kusturuyorlar da diğer vakıflara milyon dolarlar gidiyor." açıklamasını yaptı.

"Eğitimi cemaatlere terk etmeyeceğiz"
İnce sözlerini şöyle sürdürdü: "6'lı masada bir mutabakat metni yayımlandı, içinde Atatürk yok. Ben olsam orada imzayı atmam. Atatürk'te uzlaşamazsak neyde uzlaşacağız. Mutabakat metninde siyasi partiler kanunu da yok. İttifakı yaptınız kazandınız. Tarikatlara ve cemaatlere eğitimi teslim edecek misiniz? Asıl soru bu. Ben diyorum ki Memleket Partisi'nin iktidarında eğitimi tarikatlara ve cemaatlere terk etmeyeceğiz."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kılıçdaroğlu dün saat 22.00'de paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi, Erdoğan ailesi üyelerine ait. Şimdi isim vermeyeyim. Belki kendileri söyler. Aile içi işlerine karışmayayım. Bu paravan yapının izin çıkarma hakkı kazanması için, paraya ihtiyacı var. Türkiye'den 2 vakıf seçiliyor. Öğrenciler için kurulmuş süsü verdikleri vakıflar. Bu vakıfların asıl var olma sebeplerini öğreneceksiniz: TÜRGEV ve Ensar. Bu vakıflar başlıyor, paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye. 20 milyon dolar, bir 10 milyon dolar, bir 20 milyon dolar, bir 10 milyon dolar. Bir TÜRGEV, bir Ensar. Bir TÜRGEV, bir Ensar… Para gönderimi listesinin sonu yok. Hepsinin dökümleri elimizde."

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