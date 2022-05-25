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BM'den Arakanlı Müslümanlar için Uluslararası topluma çağrı

BM'den Arakanlı Müslümanlar için Uluslararası topluma çağrı

Birleşmiş Milletler (BM), Bangladeş’teki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanların unutulmaması için uluslararası topluma çağrı yaptı.

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Bangladeş’te Arakanlı Müslüman sığınmacıların kaldığı kampları ziyaret eden BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Grandi, Afganistan ve Ukrayna krizleri sırasında, Arakanlıların içinde bulunduğu kötü durumun unutulmaması için kampları ziyaret ettiğini söyledi.

Yaklaşık 1 milyon mültecinin unutulmaması için uluslararası topluma çağrı yapan Grandi, "Yıllardır Arakanlılara ev sahipliği yapan Bangladeş'e ve mültecilere dikkat çekmek, uluslararası toplumun desteğini hatırlatmak için buradayım." dedi.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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