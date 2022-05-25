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Türkiye 25 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı

Türkiye 25 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı

TÜRKİYE'de son 24 saatte 137 bin 573 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 1260 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunun bitmesi için üç gün üst üste vaka sayısının 1000'in altında gelmesi gerektiğini belirtmişti.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 573 test yapıldı, 1260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1225 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 705 bin 146 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 iller Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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