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İstanbul'da sahibinin çalıştırmakta zorlandığı otomobili saniyeler içinde çaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Zeytinburnu’nda sahibinin çalıştırırken zorlandığı otomobili saniyeler içinde çalan hırsız kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Olay, Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, taksi şoförlüğü yapan Ahmet Turşin, 34 SDN 86 plakalı 1994 model otomobilini sokak üzerine park etti.

Sabah erkenden işe gitmek için evden çıkan Turşin, aracını park ettiği yerde bulamayınca yakındaki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine baktığında aracının dakikalar önce çalındığını gördü.

Güvenlik kamerası görüntüleriyle polise başvuran Turşin, otomobilinin bulunmasını bekliyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheli, kaldırımda yürüyerek etrafı kolaçan ediyor. Park halindeki otomobilin yanına giden şüpheli, aracın kapısını kolayca açıyor. Kimsenin kendisine bakmadığından emin olan şüpheli otomobile biniyor. Şahıs, saniyeler içinde otomobili çalıştırarak olay yerinden uzaklaşıyor.

“Anahtar varmış gibi çalıştırıp gidiyor”
İşe gitmek için erken kalktığını söyleyen otomobil sahibi Ahmet Turşin, “Normalde 5’te aracı teslim alıyorum. Saat 4’te olay gerçekleşiyor. Ben evimden çıkıyorum, aracımın yanından geçerken aracım yoktu. Sonra arkadaşın kamerasından seyrediyoruz. Olayı 1,5 dakika içerisinde sanki anahtar varmış gibi çalıştırıp gidiyor” dedi.
O kadar kısa sürede kendi arabasını çalıştıramadığını söyleyen Turşin, “Şahıs ilk başta sokaktan geçiyor, yukarıya kadar gidiyor. Etrafa bakıyor. Tek kişi olduğunu tahmin ediyorum. Sonra tekrar geliyor. Burada kapıyı açıyor. Arabayı tek marşla çalıştırıp götürüyor. Demek ki çok profesyoneller yani. Aracın iki anahtarı da bende. Anahtarı yedekleme gibi bir ihtimali yok. Hırsızlar için demek ki çok normal bir şey. Aracın bir de arızası vardı. İki, üç seferde marş alıyordu. Ben bile o kadar saniye içerisinde kendi aracımı çalıştıramıyorum. Ortalama 10 saniye içerisinde arabayı çalıştırıp götürüyor” diye konuştu.

“Kendi aracımı çalıştırmam 2 dakika sürüyor”
Otomobilinin en kısa sürede bulunmasını isteyen Turşin, “Bakıldığında normal şartlarda ben kendi aracımı anahtarım ile açmam ve binmem iki dakika sürüyor. Bu arkadaşın buraya gelip, aracı tespit edip, kapıyı açıp, tekrardan marşa basması 1 dakika içerisinde gerçekleştiriyor. Üzücü bir olay. Şikâyetçi oldum. Bekliyoruz şu anda. Hemen hemen 30 saat oldu. İnşallah en kısa zamanda çıkacak, bulunacak. Temennimiz odur. Şaşırdığım konu 10 saniye içinde arabanın çalıştırılıp ve tek manevrada buradan çıkması çok enteresan” ifadelerini kullandı.

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