Tayyip Erdoğan ve ailesi kaçacakmış! Kılıçdaroğlu'nun olay iddiası ne kadar inandırıcı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşmuş ve ilginç bir iddiada bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin ülkeden kaçma planı yaptığını söylemişti. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık bu iddia sonrası yaşanan süreci yorumladı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu önceki gece 22.00'de paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı: "Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi, Erdoğan ailesi üyelerine ait. Şimdi isim vermeyeyim. Belki kendileri söyler. Aile içi işlerine karışmayayım. Bu paravan yapının izin çıkarma hakkı kazanması için, paraya ihtiyacı var. Türkiye'den 2 vakıf seçiliyor. Öğrenciler için kurulmuş süsü verdikleri vakıflar. Bu vakıfların asıl var olma sebeplerini öğreneceksiniz: TÜRGEV ve Ensar. Bu vakıflar başlıyor, paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye. 20 milyon dolar, bir 10 milyon dolar, bir 20 milyon dolar, bir 10 milyon dolar. Bir TÜRGEV, bir Ensar. Bir TÜRGEV, bir Ensar… Para gönderimi listesinin sonu yok. Hepsinin dökümleri elimizde."

Kılıçdaroğlu'nun olay iddiası ne kadar inandırıcı?

İşte bu açıklamanın ardından gün boyu bu konu tartışıldı. Özellikle AK Parti kanadından çok sayıda tepki geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce de çok sayıda benzer açıklaması olduğu hatırlatıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında ortaya attığı iddiaya tepki gösterip, daha önce yaptığı bir açıklamayı hatırlatmış ve 'Kaçmak, sizin işiniz' demişti.

Hadi Özışık, yaşanan tüm bu tartışmalar ekseninde CHP liderinin söz konusu açıklamalarının ne kadar inandırıcı olup olmadığını sorguladı.

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