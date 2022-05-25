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Özgür Demirtaş çıldırdı: Yalvardık yapmayın diye bunca yıllık inat boşa gidecek

Özgür Demirtaş çıldırdı: Yalvardık yapmayın diye bunca yıllık inat boşa gidecek

Hükümetin ekonomi politikalarını sıklıkla eleştiren Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kredi risk primlerindeki yükselmeye dikkat çekerek en sonunda faiz yükseltmek zorunda kalacaklarını bu inadın boşa gideceğini söyledi.

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Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) oranının 730 puana ulaşarak 14 yılın zirvesine yükselmesine işaret ederek faiz politikasını eleştirdi. Demirtaş "Sonunda faiz arttırmak zorunda kalınacak. Bunca yıllık inat boşa gidecek" dedi.

Demirtaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
-"Türkiye CDS’leri (İflas Risk Primi) son 14 yılın REKORUNA gitti.
-Faiz inadı ülkeyi mahvetti.
-Faiz Enflasyonun sebebidir dendi.
-Yalvardık yapmayın diye. Yapıldı. Sonuç: Enflasyon Çıldırdı. Sonunda faiz arttırmak zorunda kalınacak.
-Bunca yıllık inat boşa gidecek. Çok üzgünüm"

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