BIST 2.397
DOLAR 16,31
EURO 17,41
ALTIN 975,92
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Ehliyet sınavında soru şekli değişti Bakan Mahmut Özer detayları açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ehliyet sınavında soru şekli değişti Bakan Mahmut Özer detayları açıkladı

Ehliyet sınavlarında animasyonlu soru geliyor Bakan Özer'den flaş açıklama... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ehliyet sınavlarında animasyonlu soru sayısının adaylara sorulan tüm soruların yüzde 10’unu oluşturduğunu bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, "eğitimde dijitalleşme" hedefleri doğrultusunda başlattığı ehliyet sınavında animasyonlu soru uygulaması kapsamında adayların soru çeşidini tanıması için deneme sınavlarını da paylaştı.

Bakan Özer, ehliyet sınavlarındaki soruları görsel ve içerik açısından zenginleştirmek, yararı artırmak için başlatılan animasyonlu soru uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ölçülmek istenen davranışların net şekilde ortaya konulması hedefiyle animasyonlu soru uygulamasına geçildiğini ve ehliyet sınavlarında yer alan animasyonlu soruların sayısının her geçen gün arttığını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Gelinen noktada ehliyet sınavlarında soruların yüzde 10’u animasyonlu sorulardan oluşuyor. Ehliyet sınavlarında ilk olma özelliği taşıyan animasyonlu sorular, gerçek yaşam durumlarına uygun olduğu için bu yenilik sınav geçerliği ve güvenilirliğine de katkı sağlıyor.

Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavlarına Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 'odsgm.meb.gov.tr' uzantılı internet adresinden erişilebiliyor."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Uzun süredir bekleniyordu ve sonunda geliyor! Meteoroloji ve uzmanlar açıkladı o güne dikkat!
Foto Galeri Uzun süredir bekleniyordu ve sonunda geliyor! Meteoroloji ve uzmanlar açıkladı o güne dikkat! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Genç kadına kabusu yaşatmıştı! Adana'daki olayda yeni gelişme
Genç kadına kabusu yaşatmıştı! Adana'daki olayda yeni gelişme
KPSS başvuru ücreti kaç para 2022 ödemeler hangi bankaya yapılacak?
KPSS başvuru ücreti kaç para 2022 ödemeler hangi bankaya yapılacak?
Hindistan da şeker ihracatına kota getirdi
Hindistan da şeker ihracatına kota getirdi
Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'de 15 yıl sonra tarihi ziyaret davete esprili yanıt
Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'de 15 yıl sonra tarihi ziyaret davete esprili yanıt
Beştepe'de 3600 ek gösterge ve kripto para toplantısı! Emekli maaşları ne kadar artacak?
Beştepe'de 3600 ek gösterge ve kripto para toplantısı! Emekli maaşları ne kadar artacak?
Artan gıda fiyatları Avrupa Birliği'nde hangi ülkeyi ne kadar etkiledi sonuçlar açıklandı
Artan gıda fiyatları Avrupa Birliği'nde hangi ülkeyi ne kadar etkiledi sonuçlar açıklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatına Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Çağrınızı duyduk
Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatına Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Çağrınızı duyduk
Meral Akşener'den yeni Abdülhamit ve NATO çıkışı! 'Şehit kanıyla para pazarlığına izin vermeyiz
Meral Akşener'den yeni Abdülhamit ve NATO çıkışı! 'Şehit kanıyla para pazarlığına izin vermeyiz
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na sürpriz aday
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na sürpriz aday
Enerji Bakanı Dönmez: Bazı kesimlerin kör ve sağır kaldığını görüyoruz
Enerji Bakanı Dönmez: Bazı kesimlerin kör ve sağır kaldığını görüyoruz