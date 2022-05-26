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Büyük panik! Ülke 5.8 büyük büyüklüğünde depremle sallandı

Büyük panik! Ülke 5.8 büyük büyüklüğünde depremle sallandı

 MEKSİKA’nın güneyinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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Ulusal Sismoloji Servisi (SSN), merkez üssü Oaxaca eyaletindeki La Crucecita kentinin 44 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu açıkladı.

Yetkililer, depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Sivil Korumu Birimleri ve Ulusal Acil Durum Komitesinin (CNE), sarsıntıya ilişkin değerlendirme yapmak üzere iletişime geçtiği bilgisi paylaşıldı.

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