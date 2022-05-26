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3600 ek gösterge çalışması tamam! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

3600 ek gösterge çalışması tamam! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

Milyonlarca memurun beklediği "3600 ek gösterge" çalışmasında sona yaklaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı düzenleme, Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantıda gözden geçirildi. Düzenlemenin bu ay bitmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

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Hükümetle memurlar arasındaki toplu sözleşmeyle imza altına alınan ve Şubat ayından bu yana sendikalarla da görüşülen 3600 ek gösterge düzenlemesinde artık sona gelindi. NTV'de yer alan habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hazırlıklarını tamamladı. Düzenleme, Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde yapılan toplantıda ele alınırken, 3600 ek göstergeyle sağlanacak yeni hakların mali boyutları detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili bakan yardımcıları katıldı.

Toplantıda Bakan Bilgin, çalışmayla ilgili sunum yaptı. Kapsamı, gösterge artış oranları, kimleri ne şekilde etkileyeceği paylaşıldı.

Maaşlarda yüzde 25 artış
4 meslek grubu üzerinden yapılan hesaplamalarda emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında düzenlemeyle yüzde 25'e varan artış olacağı belirtiliyor. Toplantıda düzenlemenin bu kapsamda hazine ve bütçe üzerindeki etkisi de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in, düzenlemeyi bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunması bekleniyor.

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