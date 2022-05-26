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 Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'şeker' için flaş adım! Fiyat ve miktar hareketleri....

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
 Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'şeker' için flaş adım! Fiyat ve miktar hareketleri....

 Tarım ve Orman Bakanlığından, şekerde son günlerde spekülatif fiyat ve miktar hareketlerinin oluştuğunun gözlemlendiği belirtilerek, "Piyasa dengelerinin sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi amacıyla şekerli mamul üreten imalatçılara şeker için tarife kontenjanı açılarak ithalat yetkisi verilmesine ilişkin çalışma başlatılmıştır." açıklaması yapıldı.

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Bakanlığın Şeker Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Şeker Kanunu kapsamında, yurt içi şeker talebinin karşılanmasının, planlı üretim modeli olan kotalar vasıtasıyla gerçekleştirildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadeler yer buldu:

"Bu çerçevede, pancar şekeri için 2021/2022 pazarlama yılında, ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2 milyon 632 bin 500 ton A kotası tahsis edilmiştir. Bu kotaya karşılık pancar şekeri üretimi ise 2 milyon 520 bin ton olarak gerçekleşmiştir."

Son üç pazarlama yılında yurt içine satılan A kotası şekerin, yurt içine satılabilen şeker miktarının, 2 milyon 455 bin ton, 2 milyon 468 bin ton, 2 milyon 507 bin ton olarak gerçekleştiği hatırlatılan açıklamada, "Bununla birlikte son günlerde spekülatif fiyat ve miktar hareketlerinin de oluştuğu gözlemlenmektedir. Piyasa dengelerinin sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi amacıyla şekerli mamul üreten imalatçılara şeker için tarife kontenjanı açılarak ithalat yetkisi verilmesine ilişkin çalışma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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