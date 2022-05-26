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Mesut Özil gidiyor mu? Menajerinden transfer açıklaması

Mesut Özil gidiyor mu? Menajerinden transfer açıklaması

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, oyuncusunun Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu ve takımda kalacağını söyledi.

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Erkut Söğüt, İngiliz gazetesi Mirror'a Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceği ve Arsenal'deki son dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de yaklaşık 2 aydır kadro dışı kalan Mesut Özil'in sözleşmesinin sonuna kadar sarı-lacivertli takımda kalacağını belirten Erkut Söğüt, "Fenerbahçe'den ayrılması gündemde değil. İki yıl daha sözleşmesi var ve takımda kalacak. Antrenörüyle bir tartışma yaşadı ancak tüm detayları bilmiyorum. Sürekli yaşanan bir durumdu.

"Başka bir takıma gitmesi..."
İlginç bir şey değil çünkü oyuncular ve antrenörler arasında görüş ayrılıkları olabilir. Kariyerini Türkiye'de bitirmek isteyeceğini düşünüyorum. Her zaman Türkiye'de oynamak istiyordu. Fenerbahçe'de ve Türkiye'de hâlâ yapabileceği şeyler olduğunu düşünüyorum. Başka bir takıma gitmesi için bir gerekçe göremiyorum." dedi.

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