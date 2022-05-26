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Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan sert sözler: Para için köleliğe razı oldular

Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan sert sözler: Para için köleliğe razı oldular

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Paris Saint Germain yönetimini oyunculara verdiği sözleşmelerle ilgili eleştirdi. Laporta "PSG'ye transfer olan ve özellikle uzun vadeli sözleşme imzalayan futbolcular, para için köleliğe razı olanlardır" ifadelerini kullandı.

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Dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e gitmeyip, PSG ile sözleşme imzalamasının yankıları devam ediyor. Barcelona Başkanı Joan Laporta, Fransız devi için çok ağır ifadeler kullandı.

PSG ile sözleşme imzalayan futbolcuları kölelikle itham eden Laporta, "PSG'ye transfer olan ve özellikle uzun vadeli sözleşme imzalayan futbolcular, para için köleliğe razı olanlardır. Mbappe'nin PSG'de kalmasını sağlayan sözleşme, futbolun geleceği açısından üzücü. Size arkadan fon sağlayan bir devletiniz olduğunda böyle oluyor. Oyuncular parayla kaçırılıyor." şeklinde konuştu.

Paris Saint Germain ve Manchester City'nin transfer piyasasını bozduğunu belirten Laporta, "Bu, Avrupa Birliği'ndeki tüm ilkelere aykırı bir hareket. City ve PSG gibi kulüpler piyasayı bozuyor. Ayrıca arkadan yenileri de geliyor. Bizim gibi üyelerine ait kulüplerin yönetilmesi çok zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.

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