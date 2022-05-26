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Stokçulara 6'ıncı yargı paketinden hapis çıkacak

Stokçulara 6'ıncı yargı paketinden hapis çıkacak

Gıda fiyatlarının enflasyon beklentisiyle stok yaparak yükselmesine sebep olanlara verilecek ceza 6'ınca yargı paketiyle birlikte artacak.

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Yakında Meclis'e gelmesi beklenen 6'ncı yargı paketi ile stokçulara verilecek ceza da artırılacak. Üç aydan iki yıla kadar olan hapis cezasının alt sınırı bir yıl, üst sınırı ise üç yıla çıkarılacak. Böylece bu suçu işleyenlerin tutuklanmasının da önü açılacak.

Türkiye Gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Yakında Meclis’e gelecek" dediği 6’ncı Yargı Paketi üzerindeki teknik çalışmalar tamamlandı. Taslakta, hileli yollarla fiyat artışlarına sebep olan stokçulara verilecek ceza artırılıyor.

Bu kapsamda, TCK’nın ‘fiyatları etkileme’ başlıklı maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre, ‘İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye’ verilen üç aydan iki yıla kadar olan hapis cezasının alt sınırı bir yıl, üst sınırı ise üç yıla çıkarılıyor. Böylece bu suçu işleyenlerin tutuklanmasının da önü açılıyor.

Bu suçun işlenmesi ile malların değeri artıp veya eksiliyorsa ceza yarı oranında artırılacak. Ayrıca fail, ruhsatlı simsar veya borsa tellalı ise ceza yine yarısı oranında artırılarak uygulanacak. Mal ve hizmet satımından kaçınma suçunu işleyenlerin cezasındaki alt sınır bir yıl üst sınır ise 3 yıl olarak belirleniyor. Yapılan bu değişikliklerle stokçuluk faaliyetlerinin önlenmesi amaçlanıyor.

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