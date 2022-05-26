Alperen Duymaz eşi kübra Kelkit kaç yaşında ne iş yapıyor?

Son olarak Son Yaz dizisinde rol alan genç oyuncu Alperen Duymaz'ın 2020 yılında evlendiği öğretmen Kübra Kelkit ile boşanağı iddia edildi. Sosyal medyada yer eden bu haberin ardından Alperen Duymaz'ın kameralardan uzak tuttuğu öğretmen karısı Kübra Kelkit merak edildi. Peki kimdir Alperen Duymaz eşi kübra Kelkit kaç yaşında, ne öğretmeni?

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Birçok iddialı dizide ve filmde rol alan genç oyuncu Alperen Duymaz bu kez kariyeri ile değil özel hayatı ile gündem oldu. Magazinden uzak bir yaşam süren ve 2 yıllık evli Alperen Duymaz'ın 2020 yılında evlendiği öğretmen Kübra Kelkit ile boşanacağı iddiası günün konusu oldu. Gerekçe olarak da Kübra Kelkit'in Alperen Duymaz'ın hayatına ayak uyduramaması olarak gösterildi. Çiften kısa sürede bu iddialara yalanlama gelse de Alperen Duymaz'ın eşi Kübra Kelkit merak konusu oldu. Peki kimdir Alperen Duymaz eşi kübra Kelkit kaç yaşında, ne öğretmeni?

Ancak birbirlerinin çocukluk aşkı olan ikili hakkında üzücü bir haber geldi. Duymaz ve Kelkit'in boşanacağı ileri sürüldü.

'Boşanma' haberlerinin ardından 29 yaşındaki oyuncudan yanıt geldi. Duymaz, sosyal medya hesabından eşi Kübra Kelkit'in kahkaha atarken verdiği bu pozunu yayınladı.

Ünlü oyuncu, haklarında çıkan 'ayrılık' iddialarını böylelikle yalanlamış oldu.

Gizlice evlenmişti:

te yandan Alperen Duymaz, 2020'nin ocak ayında bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Kübra Kelkit ile gizlice evlenmişti.

Duymaz'ın, o dönem Ankara'da öğretmenlik yapan Kelkit'in İstanbul'a tayin hakkı nedeniyle erkenden nikah masasına oturduğu öne sürülmüştü.

Alperen Duymaz kimdir: Alperen Duymaz, 1992 Ankara Mamak doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Duymaz, Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile oyunculuğa adım attı. Bodrum Masalı dizisiyle yıldızı parlayan Alperen Duymaz, Çukur adlı dizide "Emrah Amir" karakterini canlandırdı..

2019 yılında Çarpışma dizisinde rol alan Duymaz, 2020 yılında Show TV'de yayınlanan Zemheri adlı dizide "Ayaz" karakterini canlandırdı. Alperen Duymaz son olarak FOX'ta yayınlanan Son Yaz adlı dizide oynadı.

Oynadığı film ve diziler: Alperen Duymaz, Direniş Karatay isimli filmde Kutay karakteri ile başrolde yer almıştır.. Duymaz, şu sıralar çekimleri devam eden 'Kül' isimli filmde yer alıyor.