Asker harekata hazırlanıyor Süleyman Şah Türbesi geri dönecek

Süleyman Şah Türbesi yeniden Karakozak'a taşınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyalini verdiği Suriye operasyonu eğer olursa , Süleyman Şah Türbesi’nin de tekrar Karakozak’a taşınma ihtimali belirdi.

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya karşı yapacağı harekât şekillenmeye başlarken, Süleyman Şah Türbesi’nin de tekrar Karakozak’a taşınma ihtimali belirdi.

Türkiye, Suriye’deki PKK terör tehdidine karşı girişeceği harekât planını hazırlarken, yedi yıl önce sınırımıza taşınan Süleyman Şah Türbesi’nin de eski yerine nakledilmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin, Ayn İsa, Ayn el-Arab, Menbiç ve Tel Rifat’ta konuşlu PKK varlığını sona erdirecek harekâta Suriye Millî Ordusu ile birlikte 50 bin kişilik güç katılacak. Yaklaşık 15 bin kilometrekarelik alanın özgürleştirileceği harekât alanında Suriye’nin en büyük barajı Set Tişrin, Minnig Havalimanı, Haleb’e açılan kapı niteliği taşıyan Tel Rifat şehri gibi kritik noktalar bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu terör operasyonu ile 7 yıl önce medfun olduğu Karakozak’tan Eşme bölgesine nakledilen Süleyman Şah Türbesi’nin taşınma ihtimali de belirdi.

Türkmenler: Bu uğurda can vermeye hazırız

Türbe çevresinde terör örgütleri PYD ve DEAŞ’a karşı günlerce savaşan Türkmen komutanlardan Zekeriya Karslı gazetemize yaptığı açıklamada, Saygı Türbesi’nin olduğu yerde PKK terör örgütünün karargâh kurduğunu anlattı. Menbiç Türkmenlerinden olan Zekeriya Karslı "Atamız Süleyman Şah, şehit düştüğü yere dönmeli. Binlerce Türkmen bu uğurda can vermeye hazır. Şu an PKK teröristleri orada bir kontrol noktası kurdu. Türkiye’nin havaya uçurduğu köprüyü tamir edip Menbiç ile diğer PKK işgal bölgelerinin ulaşımı buradan sağlanıyor. O teröristleri oradan atmak için sabırsızlanıyoruz" sözleri ile duygularını anlattı.

Gelişmeleri Türkiye gazetesine değerlendiren emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş ise "Saygı Türbesi’nin yeniden Karakozak’ta inşa edilmesi ve Süleyman Şah’ın kendi mezarına taşınması asker, stratejik ve siyasi olduğu kadar moral motivasyon unsuru olur" dedi.

Cumhurbaşkanı’nın duyurduğu operasyonun Rusya ile müşterek devriye sahasında gerçekleşeceğine dikkat çeken Karakuş "Suriyeli mültecilerin dönüş planlamaları da bu esasa göre hazırlandı. Türkiye’nin Irak ve Suriye konusunda attığı adımlar uluslararası güçler tarafından iyi okunmalı. Irak’taki Pençe harekât zincirinin Suriye’de sürdürülmesi hem terör cephesine hem de destekçilerine büyük darbe olur. Bununla birlikte teröre karşı verdiğimiz haklı mücadele farklı aktörlerle bir çatışma boyutuna evrilmemeli" ifadelerini kullandı.

Bölgede 15 Türkmen köyü var

Türk tarihi açısından büyük önem arz eden isimlerden Süleyman Şah’ın Fırat Nehri üzerinde, Türk toprağı niteliği taşıyan Caber Kalesi içerisindeki mezarının olduğu alanda 15 Türkmen köyü bulunuyor. Osmanlının bir tür güvenlik amaçlı Türkmenleri yerleştirdiği Kabir İmo, Cubbul Kadir, Hoşeriye, Harrus, Karakozak gibi köyler PKK işgali sonrası önemli oranda boşaldı. Terörden kaçan ve Fırat Kalkanı’na sığınan Türkmenler de yeniden dönüş için gün sayıyor. Emekli Albay Ali Denizli "Türbe sahası uluslararası sözleşmeler gereği Türk toprağıdır. Naaşın Eşme’den yeniden Caber’e götürülmesi kadar önemli bir diğer konu da güvenliğin temin edilmesidir. Şayet Menbiç, Ayn İsa, Ayn el-Arab aksı terörden arındırılır ise Süleyman Şah’ın hiç zaman kaybetmeden asli istiratgâhına taşınması gerekir" dedi.

Askeri açıdan hazırız

Tel Rifat merkezli muhalif gruplardan Liva el Fetih Tümeni Komutanı Yahya Kalender operasyonun askerî zorluğu olmadığını vurguladı. "Siyasi zorlukların aşılması ile Tel Rifat aksının tamamen temizlenmesi sadece saatler alır" diyen Kalender şöyle devam etti:

"Rusya vaadinde durmadı. Soçi anlaşmasına göre PKK’nın Ayn el- Arab, Ayn İsa, Tel Rifat ve Menbiç’i 3 yıl önce boşaltması gerekiyordu. Sadece Tel Rifat, Ayn Dakne, Minnag gibi kasabalardan 150 bin insan göç etmek zorunda kaldı. Camilerimiz, okullarımız, evlerimiz, iş yerlerimiz tamamen yağmalandı. Evlerimizin duvarlarındaki elektrik kablolarına kadar söküp sattılar. Bununla birlikte PKK destekçisi binlerce kişi Tel Rifat’a getirildi. Şayet Tel Rifat temizlenirse Afrin, Azez, Mare ve El Bab dâhil PKK tacizlerine maruz kalan onlarca özgür kasaba, köy ve kent de daha güvenli hâle gelecek."