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3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Balık tutan kişi gördü korkunç

3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Balık tutan kişi gördü korkunç

DENİZLİ’de ailesi tarafından 3 gün önce kayıp ihbarı yapılan 29 yaşındaki şahıs, baraj gölünde balık tutan kişi tarafından ölü olarak bulundu.

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Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Karakurt Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göletinde balık tutan bir kişi, suyun üzerinde hareketsiz bir şekilde duran biri olduğunu görünce ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleriyle güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede 2- 3 gün önce ölmüş olabileceği değerlendirilen cansız bedenin, 3 gündür kayıp olarak aranan İshak Eskicioğlu’na (29) ait olduğunu belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından İshak Eskicioğlu’nun cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırılan Eskicioğlu'nun geçtiğimiz Pazar günü Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmediği ve en son Pamukkale ilçesi Ulus Caddesinde görüldüğü öğrenildi. Eskicioğlu'nu her yerde aramalarına rağmen bulamayan ailesinin, kayıp ihbarında bulunduğu ve medya kuruluşlarına ilan verdikleri ortaya çıktı.

Öte yandan, cansız bedeninin 3 gündür suda kaldığı tahmin edilen Eskicioğlu’nun intihar mı yoksa cinayete kurban mı gittiği araştırılıyor.

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