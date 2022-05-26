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Yazar ve akademisyen Mustafa Seçkin hayatını kaybetti!

Yazar ve akademisyen Mustafa Seçkin hayatını kaybetti!

Arapça - Türkçe sözlüğüne katkılarıyla bilinen ünlü filolog Mustafa Seçkin hayatını kaybetti.

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İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’da öğretim üyeliği yapan Mustafa Seçkin, Arapça - Türkçe sözlüğüne katkılarıyla tanınıyordu. İstanbul Üniversitesi'nin eski öğretim üyesi filolog Mustafa Seçkin İstanbul’da 90 yaşında hayatını kaybetti. Karar'ın haberine göre, Seçkin’in cenazesi bugün Sayrayıcedid Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından yakın dostu Fethi Gemuhluoğlu’nun da medfun olduğu Sahrayıcedit Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Mustafa Seçkin kimdir?
1932 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Mustafa Seçkin, 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne, ardından Arap ve Fars Filolojisi’ne girdi. 1962-1964 yıllarında Süleymaniye Kütüphanesinde memur olarak çalıştı. 1964-1967 yılları arasında gazetelere dış politika haberleri için İngilizce, Fransızca ve Arapça dillerinden tercümeler yaptı. 1967-1970 yıllarında Türkiye Odalar Birliği İstanbul İrtibat Bürosunda Fethi Gemuhluoğlu’nun sekreterlik görevini yürüttü.

1970-1976 yıllarında Fiskobirlik İstanbul Şubesinde İngilizce ve Fransızca Tercümanı olarak görev yaptı. 1976-1983 yıllarında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Tıp Tarihi ve Deontoloji Enstitüsü’nde Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi uzmanı olarak çalıştı. 1983-1991 yıllarında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak birçok öğrenci yetiştirdi.

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